Max Verstappen è il neo Campione del mondo di Formula 1. Dopo un ultimo giro incredibile il pilota olandese della Red Bull motorizzata Honda, ha avuto la meglio sul campione del mondo uscente Lewis Hamilton. Tuttavia, non perdetevi il video degli highlights del Gran Premio di Abu Dhabi.

Durante gli ultimi GP caratterizzati dalle sfide Hamilton-Verstappen non è passata inosservata la fidanzata del 23enne campione del mondo, Kelly Piquet, figlia d’arte, del leggendario Nelson Piquet, 69enne ex pilota brasiliano tre volte campione del mondo di F1 nel 1981. 1983 e 1987.











































































































Ex compagna di Daniil Kvyat (ex pilota AlphaTauri), con il quale ha avuto una bambina, Kelly Piquet e Max Verstappen stanno insieme da oltre un anno. Va detto comunque che il pilota olandese ha il palat fino, basta ricordare la sua ex Roos van der Aa…

Kelly Piquet su Instagram

Il suo profilo Instagram conta oltre 600mila followers.