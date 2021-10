Se amate le uscite in bici in notturna non potrete fare a meno delle potenti luci Olight.

Se amate i giri in notturna in Mountain Bike, oppure uscita in bici al mattino prima di iniziare a lavorare oppure la sera subito dopo il lavoro, le luci Olight sono quello che state cerando. Senza contate che mai come in autunno ed in inverno le luci in bicicletta sono fondamentali, proprio perché le ore di luce solare sono inferiori che in primavera ed in estate. Tuttavia Olight commercializza svariate tipologie di luci anteriori da bici e fanalini posteriori, il cui prezzo varia in base alla potenza misurata in Lumen.

Olight vende i propri prodotti su Amazon con spedizione Prime a prezzi a partire da meno di 20 €. Scopriamo uno per uno i prodotti dedicati al mondo delle due ruote.

Olight RN 400 Luce anteriore bici da 400 Lumen

Il fanalino anteriore Olight RN 400 da 400 Lumen, per un fascio di luce fino a 89 metri, è perfetta per le guide notturne e il pendolarismo quotidiano grazie a 3 modalità di luce fissa e 2 modalità di lampeggio. E’ fornito di kit per fissarlo saldamente al manubrio (3 diverse dimensioni) o sotto un supporto per videocamera GoPro. L’indicatore della batteria (durata 7 ore, ricarica tramite cavo USB-C) è di facile lettura: in modalità standby, è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione per visualizzare automaticamente lo stato di alimentazione dell’RN 400 per tre secondi. Impermeabile IPX7.

Olight RN 400 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 800 Luce anteriore bici da 800 Lumen

La Olight RN 800 da 800 Lumen, per un fascio di luce fino a 134 metri, è perfetta per le guide notturne. Dispone di 3 modalità di luce fissa e 2 modalità di lampeggio. Inoltre è fornita di kit per fissarlo saldamente al manubrio (3 diverse dimensioni) o sotto un supporto per videocamera GoPro. L’indicatore della batteria (durata 9 ore, ricarica tramite cavo USB-C) è di facile lettura: in modalità standby, è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione per visualizzare automaticamente lo stato di alimentazione dell’RN 800 per tre secondi.

Olight RN 800 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 1200 Luce anteriore bici da 1200 Lumen

Il modello Olight RN 1200 ha una potenza di 1200 Lumen ed un fascio di luce che arriva fino a 146 metri. Impermeabile IPX7. La batteria agli ioni di litio che la alimenta, ricaricabile tramite cavo USB-C, è da 4000 mAh.

Olight RN 1200 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 1500 Luce anteriore bici da 1500 Lumen

Olight RN 1200 ha una potenza di 1500 Lumen ed un incredibile fascio di luce fino a 164 metri. Tuttavia, le caratteristiche tecniche sono le medesime dei modelli precedenti ma con una batteria da 5000 mAh. Olight RN 1500 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight ALLTY 2000 Luce anteriore bici da 2000 Lumen

Si sale di livello, e di molto, quando si tratta della Olight ALLTY 2000 la cui potenza è di 2000 Lumen, impermeabile IPX5, con schermo OLED che indica i 17 livelli di luminosità. Il massimo fascio di luce è di 165 metri. Infatti, è particolarmente adatta per le escursioni notturne tra i sentieri e boschi più bui. Compatibile con manubri di diametro 25,4 mm, 28,6 mm e 31,8 mm.

Olight ALLTY 2000 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight Seemee 30 TL Luce posteriore bici da 30 Lumen

Il SEEMEE 30 TL produce una potenza di 30 lumen con visibilità fino a 800 metri. Grazie ad un grandangolo di 230 gradi, vi rende visibili da molto lontano. Tre modalità di illuminazione: modalità costante, modalità lampeggiante e modalità intelligente. Impermeabile IPX6. Ricaricabile tramite USB, pesa solo 24 grammi.

Olight Seemee 30 TL è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 100 TL Luce posteriore bici da 100 Lumen

Olight RN 100 TL ha una potenza di 100 Lumen con visibilità a 260 Gradi, con 8 modalità di illuminazione, impermeabile IPX6, è alimentata da una batteria da 3,7 V 800 mAh. Diversi metodi di montaggio consentono quindi l’adattamento a tutti i tipi di sella.

Olight RN 100 è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 120 TL Luce posteriore bici da 120 Lumen

Il fanale posteriore a luce rossa OLIGHT RN 120 ha una potenza massima di 120 lumen con visibilità laterale di 260 gradi e un raggio di luce visibile di 1500 metri, per una maggiore protezione al buio. Con 8 modalità di illuminazione, puoi essere visto giorno e notte e assicurati una visione migliore tutt’intorno. E’ dotato di sensore di luce ambientale che può impostare automaticamente la modalità adatta. Il montaggio non richiede alcun attrezzo. Durata massima della batteria 20 ore. IPX6 impermeabile.

Olight RN 120 TL è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Olight RN 180 TL Luce posteriore bici da 180 Lumen

RN 180 TL è la luce posteriore per bici più potente di Olight grazie a ai suoi 180 lumen, sempre con una visibilità a 260°. 3 modalità costanti, 4 modalità flash e 1 modalità smart a basso consumo (automatica). Grazie alla cinghia di montaggio fornita, la RN 180 TL è facile da montare sotto le selle o su diversi reggi sella. Si ricarica tramite cavo USB.

Olight RN 180 TL è disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.