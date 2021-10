Il fanalino da Mountain Bike, E-Bike, BDC di cui non potrai più fare a meno.

Se state cercando una Luce posteriore bici per le vostre pedalate notturne vi consigliamo di scegliere il fanalino Sighteasy, la luce posteriore bici più luminosa e con la batteria migliore. In questo giorni il Sighteasy è disponibile in saldo. In fanalino posteriore bici Sighteasy lo trovate solo sul sito ufficiale in Italiano, con spedizione gratuita in tutto Italia ed a prezzo scontato.

La luce posteriore Sighteasy può essere utilizzata su qualsiasi tipologia di bicicletta: BDC, e-bike o mountain bike.

Luce posteriore bici intelligente

Il fanalino poteriore Sighteasy offre due modalità di installazione sulla bici per garantire la massima ergonomia estetica e funzionale:

Installazione supporto sottosella: farcendo combaciare le due estremità del supporto sotto il telaietto della sella ed effettuare il serraggio tra essi stringendo la vite. Al termine avvitare il fanalino al al supporto. Installazione supporto su reggisella: avvolgendo il supporto in gomma attorno al tubo reggisella chiudendolo all’altezza preferita. Successivamente avvitare il fanalino Sighteasy al supporto.

Come funziona

Sighteasy è progettato per funzionare a seconda delle esigenze del ciclista. Tuttavia può essere usato in modalità manuale o in modalità automatica intelligente con regolazione automatica della luminosità in base alle condizioni dell’ambiente circostante. In modalità automatica si risparmia batteria, assicurando sempre la massima visibilità possibile.

La batteria del fanalino Sighteasy si ricarica tramite porta USB posta sul retro del fanalino utilizzando il cavo in dotazione da collegare tramite trasformatore alla rete 220v o direttamente al PC o altri alimentatori.

Prezzo scontato

Per acquistare a prezzo scontato il fanalino posteriore Sighteasy cliccate QUI oppure utilizzate il codice coupon MTBMI che vi darà diritto ad uno sconto del 20% sul sito ufficiale sighteasy.com.

Borsa sotto sella con luce integrata

Anche se cercate una borsa da sella con luce integrata, Sighteasy ha il modello che fa per voi. Lo trovate a questo link a prezzo scontato.

