Guanti invernali FIVE Windbreaker e WP Warm per ciclisti e bikers

Sfida l'inverno con i guanti invernali FIVE 2022.

I nuovi guanti invernali FIVE che vi presentiamo oggi sono rivolti a tutti i ciclisti e bikers che pedalano anche nella stagione invernale e sono alla ricerca di abbigliamento tecnico performante. Tuttavia, FIVE propone i guanti Windbreaker e WP Warm.

Guanti invernali FIVE Windbreaker

Con tessuto elasticizzato resistente, palmo in pelle scamosciata e struttura ergonomica FIVERgo-FIT, i guanti Windbreaker sono la protezione ideale contro il vento senza dover rinunciare alla libertà di movimento. Si tratta di un guanto comodo, con tessuto elasticizzato resistente al vento, palmo in pelle scamosciata sintetica e inserti in gel che offre una protezione efficace contro le intemperie. Utile infine l’inserto touchscreen per l’utilizzo di dispositivi touchscreeen quali GPS o smartphone.

Guanti invernali FIVE WP Warm

Grazie alla membrana Hipora di cui è dotato che impedisce all’acqua di penetrare nel guanto, lasciando evaporare il sudore, i guanti Five WP Warm sono impermeabili, ottimi per affrontare la pioggia ed il freddo. L’isolamento termico è gestito da una fodera Thinsulate da 80 g che è sufficientemente isolante per limitare l’effetto delle basse temperature, pur rimanendo abbastanza

sottile da non ostacolare i tuoi movimenti. E’ presente una fodera interna in Bemberg per le zone a contatto con la pelle. L’impermeabilità è garantita fin dal rivestimento superiore

in tessuto Windblock. Il palmo integra più zone di imbottitura in gel da 2 mm nascosta sotto un Memory Foam da 3 mm, il tutto posizionato in zone di contatto strategiche con il manubrio.

Infine, la chiusura e il supporto sono forniti da una patta di regolazione in morbido PU e velcro. Compatibile touchscreen, il guanto WP WARM consente di utilizzare i display dei dispositivi GPS o smartphone.

Entrambi i nuovi guanti sono già disponibili nei migliori negozi del settore ciclo.

