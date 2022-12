Regali di Natale Celly 2022: il Natale si avvicina e parte la caccia al regalo perfetto. Sportivo o gamer, smartworker stacanovista o aspirante influencer, una cosa è certa: la tecnologia gioca un ruolo centrale nella vita quotidiana di tutti. Per questo, donare un gadget hi-tech è sempre un’ottima idea e le proposte di Celly saranno in grado di soddisfare ogni esigenza poiché uniscono utilità, praticità e design all’avanguardia.

Regali di Natale Celly 2022 per social addicted e smartworker instancabili

Oggetto del desiderio per chi ricerca sempre uno scatto perfetto, Clickghostsb è l’evoluzione dei treppiedi da terra: professionale e senza la scomodità dei classici clamp, è in grado di estendersi fino a 190 cm e permette di avere la giusta illuminazione in ogni condizione. Ideale per gli amici Instagrammer o per chi vuole dare il meglio di sé durante le videocall, è caratterizzato da una testina con 6 magneti per posizionare e regolare lo smartphone con estrema facilità e, grazie al telecomando multifunzione con controllo da remoto, è possibile modificare l’intensità e la tonalità della luce del ring light: selfie perfetto assicurato.

Lo smartphone è sempre di più un fedele compagno di vita, che sia per lavoro o per interessi personali, farne a meno è quasi impossibile. Un’idea pratica per non restare mai senza batteria da regalare anche agli appassionati di design è il Magstandcharge. Questo elegante supporto per cellulare è la soluzione ideale per ottenere il massimo dai propri dispositivi in qualsiasi occasione. Progettato con magneti che permettono un ancoraggio sicuro del device e una ricarica wireless in ogni situazione, si scompone facilmente in tre diversi formati: uno stand da scrivania dalle linee moderne, un pratico supporto da auto che si fissa alle ventole di areazione e un comodo magnete per posizionare e ricaricare il cellulare su ogni superficie metallica.

Per quell’amico che non perde mai l’occasione per organizzare un’uscita in bici, un’idea salva-Natale è il Ghostbike, un supporto da bicicletta con 4 magneti ultra-forti e una base in silicone anti-scivolamento per la massima stabilità dello smartphone durante la pedalata. A garanzia di un’elevata sicurezza su ogni strada, il fissaggio elastico assicura una presa ferma del dispositivo e il morsetto regolabile conferisce resistenza a urti e vibrazioni. Ghostbike è disponibile qui su Amazon.

Chi ha in famiglia o tra la sua cerchia di amici un biker incallito può stupirlo con due supporti per smartphone a prova di curva: Snapmirror, che si fissa comodamente allo specchietto, e Snapmotorbike, compatibile con qualsiasi misura standard di manubrio e che si aggancia con viti ultra-resistenti. Grazie alla placca universale o alla cover compatibile che hanno un foro filettato che si incastra al supporto, lo smartphone si blocca su entrambi i modelli con sicurezza e semplicità. Inoltre, la loro testina è regolabile in inclinazione e può essere ruotata a 360° in modo da usare il device sia in verticale che in orizzontale.

Correre, andare in bicicletta o allenarsi sono attività che assumono tutto un altro sapore con la propria playlist preferita nelle orecchie. Gli amanti della musica e dello sport sanno bene, però, che essere in movimento mentre si indossano delle cuffie wireless significa anche rischiare di perderne una a causa di scatti improvvisi, per questo apprezzeranno gli auricolari True Wireless Clear. Stabili e dotati di capsula in-ear, si caratterizzano per un design elegante e confortevole.

Il modello presenta un microfono incorporato in entrambi gli auricolari e funzione ENC, che attenua i rumori ambientali e li rende perfetti anche per chiamate di lavoro; inoltre, poiché resistenti all’acqua, possono essere indossati in qualsiasi occasione. Si ripongono in una custodia a chiusura magnetica che garantisce maggior sicurezza al prodotto e consente di ricaricarli in qualsiasi momento per una riproduzione audio fino a 5 ore.

Per chi allo sport preferisce l’e-sport, gli accessori di Celly realizzati in collaborazione con Sparco permetteranno di sbloccare un nuovo livello di felicità in queste feste. Gli appassionati di giochi da PC saranno infatti entusiasti di ricevere il kit Pole Position, composto da: una tastiera con retroilluminazione Rainbow e 19 tasti anti-ghosting; un mouse da gioco cablato dallo scorrimento fluido e velocità di risposta fino a 5 milioni di click e delle cuffie con filo in grado di donare un’ottima qualità del suono e un massimo comfort di ascolto, anche durante le partite più lunghe. Compreso nel kit anche un mouse pad, l’alleato perfetto per affrontare anche le sfide più insidiose.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.