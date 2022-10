La manovra dell’elicottero dell’esercito che si ribalta ma non si schianta sulle Alpi

Una manovra che lascia davvero a bocca aperta quella dell’elicottero dell’Esercito Italiano che si ribalta completamente, sembra che vada a schiantarsi contro le rocce ma poco dopo riprende il suo volo.

Il video ci mostra le fasi che stavano portando l’elicottero del Quarto Reggimento Aves Altair alla tragedia durante un’esercitazione delle truppe alpine dell’esercito italiano in Trentino. Possiamo vedere il velivolo avvicinarsi al terreno per atterrare nella zona di Kuhleiten.

A questo punto, secondo gli esperti, è proprio una folata di vento a provocare il ribaltamento completo dell’elicottero. Come facilmente immaginabile, le conseguenze sarebbero potute essere fatali, con l’elicottero che per poco non tocca il crinale della montagna mentre è in posizione errata.

Grande sangue freddo del pilota, che anche in una situazione estrema è riuscito a mantenere il controllo dell’elicottero, che successivamente è rientrato all’aeroporto di Bolzano riportando pochi danni.



