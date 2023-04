MCipollini Fybra: l’e-bike per il gravel e la strada, nelle varianti GX e R

MCipollini Fybra: il brand di biciclette che si avvale dell’esperienza e dell’immagine del campione di ciclismo Mario Cipollini, ha presentato in anteprima la gamma 2024, la cui novità è il modello Fybra.

Seconda bici elettrica della collezione in seguito al successo di Flusso, Fybra è l’e-bike concepita e studiata per accontentare sia la parte gravel che quella da strada, nelle sue rispettive varianti GX e R.

MCipollini Fybra: caratteristiche

Il modello GX è infatti la prima bici elettrica gravel della collezione MCipollini ed è caratterizzata da elevati aspetti innovativi per questo settore come l’ampio passaggio coperture studiato per ruote da 700c. Grazie a una sospensione integrata nel design con 18 mm di escursione, la bici permette una guida aggressiva che strizza l’occhio ai percorsi MTB.

La forcella, ottimizzata per dischi specifici off-road (160 e 180) permette frenate sicure in tutte le situazioni. Altra particolarità di Fybra GX è l’esclusivo reggisella telescopico wireless, azionabile direttamente dai comandi del gruppo, per garantire resa e massimo divertimento anche nelle discese più impegnative.

Entrambi i modelli Fybra, sia il gravel GX che il road R, presentano lo stesso telaio monoscocca con tecnologia TCM, che permette di avere continuità nelle fibre di carbonio, raggiungendo obiettivi di comfort e guidabilità. Inoltre si avvalgono della prestazione del motore Polini EP3+ EVO, ai vertici della categoria per qualità di resa, la cui strumentazione è completa di display a colori e misuratore di potenza.

Altra peculiarità è determinata dal localizzatore GPS nascosto nel telaio, in grado di permettere protezione dai furti, assistenza nel caso di problematiche e tracciamento del percorso, senza necessità di ricarica dedicata poiché autoalimentato. Fybra GX e R vantano anche luci integrate e alimentate direttamente dall’e-bike, per garantire una guida in totale sicurezza anche nelle condizioni di visibilità minima.

Per quanto riguarda l’alimentazione, l’elevata capacità della batteria Polini da 500 Wh garantisce lunghe percorrenze fino a 220 km di autonomia. I modelli Fybra inoltre si dimostrano all’altezza delle aspettative anche sul fronte bikepacking: grazie agli inserti filettati presenti su telaio e forcella, oltre il kit opzionale, permettono di installare portapacchi, parafanghi e borse di bikepacking, garantendo, anche a pieno carico, un’esperienza di guida ottimale persino nei terreni più insidiosi.

Disponibili in due mix di colori, Carbon – White Silver e Sand – Carbon Green, Fybra GX e R hanno un prezzo di partenza, rispettivamente di 12.050 € per la versione Campagnolo Ekar di Fybra GX, mentre la R parte da 11.050 €.

