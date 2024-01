Fiat 500 elettrica: quanto costa con gli incentivi?

Ecco quanto costa la Fiat 500 elettrica con gli incentivi auto statali in vigore e rottamazione di un’auto usata.

La Fiat 500 elettrica è uno dei modelli da tenere sott’occhio con gli incentivi auto: lo sconto previsto dal Governo, unito alle offerte della Casa, la rende particolarmente interessante in questo inizio d’anno, specie se l’acquisto viene effettuato contestualmente alla rottamazione di un’auto usata.

Anche il Cinquino, che è una delle auto elettriche più vendute, rientra nella categoria delle vetture che usufruiscono del bonus e il suo prezzo diventa inferiore a 25.000 euro.

Quanto costa la Fiat 500 elettrica con gli incentivi

Il prezzo di partenza della Fiat 500e è di 28.950 euro: si tratta della versione Red con batteria da 23,65 kWh e potenza di 95 Cv. L’autonomia dichiarata è di 190 km. Con gli incentivi attualmente in vigore si scende a 25.950 euro senza rottamazione e a 23.950 euro con rottamazione di un’auto usata da Euro 0 a Euro 4. Ideale per la città, la piccola 500 offre comunque un’autonomia sufficiente anche per fare lunghi viaggi.

Fino a fine gennaio Fiat prevede un ulteriore sconto di 2.500 euro con il finanziamento: nello specifico, le rate sono da 199 euro al mese, con anticipo zero e rata finale di 18.388 euro dopo 36 mesi – TAN 0%, TAEG 0,87%. Dopo i tre anni è possibile scegliere se restituirla o sostituirla con una nuova Fiat.

Incentivi auto 2024: come funzionano

Sono tre le fasce di auto interessate dagli incentivi auto 2024, da 0 a 20 g/km, quella della Fiat 500 e delle auto elettriche, da 21 a 60 g/km, quella delle auto plug-in hybrid, e da 61 a 135 g/km, quella delle termiche.

Il meccanismo è il medesimo del 2023, con sconti di 5.000 euro in caso di rottamazione e di 3000 euro senza rottamazione per le elettriche. Nella fascia di emissioni superiori gli sconti scendono di 1000 euro, mentre per le termiche il bonus è di 2.000 euro, solo in caso di rottamazione.

Copyright Image: Sinergon LTD