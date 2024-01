Guida completa agli incentivi auto 2024: come funzionano, a chi spettano gli sconti e requisiti per richiederli.

Gli incentivi auto 2024 sono stati varati con l’arrivo del nuovo anno: un grande classico per agevolare gli acquisti. In sostanza il bonus presenta la stessa struttura del 2023, con la suddivisione in fasce di emissioni, la discriminante della rottamazione e le soglie che non bisogna superare per averne accesso.

Ecco come funzionano gli incentivi auto, chi ne ha diritto e quali sono i requisiti per richiederli. Come sempre, è utile rivolgersi al concessionario per scoprire tutti i dettagli sull’ecobonus e gli importi esatti.

Come funzionano gli incentivi auto 2024

Gli incentivi auto di quest’anno si rivolgono ai privati, alle società di noleggio e alle società di car sharing. Per richiederli occorre acquistare un’auto a basse emissioni e, a seconda di queste ultime, il bonus varia. Ecco il dettaglio, del tutto simile a quello del 2023:

per auto da 0 a 20 g/km ovvero le auto elettriche, le auto a idrogeno e alcune ibride plug-in: 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione;

ovvero le auto elettriche, le auto a idrogeno e alcune ibride plug-in: senza rottamazione, con rottamazione; per auto da 21 a 60 g/km , ovvero la maggioranza delle auto ibride plug-in: 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione;

, ovvero la maggioranza delle auto ibride plug-in: senza rottamazione, con rottamazione; per auto da 61 a 135 g/km, ovvero le auto benzina e diesel meno inquinanti, le ibride e alcune auto a metano e auto GPL: 2.000 euro con rottamazione.

Nella prima fascia il tetto limite di listino per accedere al bonus è 35.000 euro +Iva, ovvero 42.700 euro con Iva, nella seconda 45.000 euro + Iva, ovvero 54.900 euro + Iva, nella terza fascia 35.000 euro +Iva, ovvero 42.700 euro con Iva.

I fondi disponibili

Questa la ripartizione dei fondi stanziati dal Governo per gli incentivi auto 2024. A questo link sul sito del MISE è possibile consultare la disponibilità residua:

0-20 g/km: 205 milioni di euro , di cui 194,75 milioni per i privati e 10,25 milioni per società di noleggio e car sharing;

, di cui 194,75 milioni per i privati e 10,25 milioni per società di noleggio e car sharing; 21-60 g/km: 245 milioni di euro , di cui 232,75 milioni per i privati e 12,25 milioni per società di noleggio e car sharing;

, di cui 232,75 milioni per i privati e 12,25 milioni per società di noleggio e car sharing; 61-135 g/km: 120 milioni di euro, solo per i privati

La rottamazione

La rottamazione per accedere al bonus riguarda le auto da Euro 0 a Euro 4, con i seguenti requisiti: le auto dovranno essere di proprietà di chi usufruisce gli incentivi auto 2024 da almeno 12 mesi e anche i nuovi veicoli dovranno rimanere intestati al proprietario per almeno 12 mesi, tempi che salgono a 24 mesi per le auto in car sharing.

