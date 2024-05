Mazda ha lanciato la prevendita del nuovo CX-80, il suv elegante e spazioso con tre file di sedili. Disponibile in cinque allestimenti e con due motorizzazioni ibride, a partire da 61.235 euro, con promozioni speciali valide fino al 30 settembre 2024.

Dopo la presentazione della CX-80, il suv più elegante e spazioso con tre file di sedili, Mazda ha dato il via alla prevendita, annunciandone i prezzi e gli allestimenti. La nuova Mazda CX-80 è disponibile con due motorizzazioni: un’unità ibrida Plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri con 327 CV, e un’unità ibrida diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV, che incorpora la tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V di Mazda. Entrambe le motorizzazioni sono associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD.

La CX-80 è disponibile in cinque allestimenti: Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus. L’allestimento di serie Exclusive Line offre già un equipaggiamento di alto livello, con tecnologie di sicurezza avanzate, climatizzatore a 3 zone, ampio display touch da 12,3” e sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple Carplay in modalità wireless, oltre al controllo vocale con Amazon Alexa. Questo allestimento può essere ulteriormente personalizzato con pacchetti opzionali come il Convenience & Sound Pack, il Driver Assistance Pack, il Comfort Pack e il tetto panoramico.

La versione Homura si distingue per il design del paraurti anteriore e gli accenti di colore nero lucido per i cerchi in lega, la griglia anteriore e i retrovisori esterni. Internamente, offre un cielo dell’abitacolo di colore nero, un diverso rivestimento della plancia con elementi di colore brunito e il Comfort Pack di serie con pelle Nappa nera e regolazione elettrica del posto di guida mediante Face Recognition. Lato sicurezza, include di serie il Driver Assistance Pack.

La versione Takumi, a differenza della Homura, presenta accenti esterni che seguono il colore della carrozzeria e un interno con pelle Nappa bianca e un diverso rivestimento della plancia, caratterizzato da cuciture singolari già note sulla CX-60. Gli optional per le versioni Homura e Takumi includono il Convenience Pack e il tetto panoramico, entrambi di serie nelle versioni top di gamma Homura Plus e Takumi Plus.

La CX-80 nasce nella configurazione 7 posti ma può essere configurata anche a 6 posti con corridoio centrale tra le poltrone della seconda fila nelle versioni Homura e Homura Plus. Nella versione Takumi Plus, è disponibile una configurazione 6 posti con consolle centrale, con poltrone della seconda fila riscaldabili elettricamente e dotate di sistema di ventilazione.

Il prezzo di listino della CX-80 parte da 61.235 euro per la versione Exclusive Line con motore 2.5 e-Skyactiv G Plug-in da 327 CV, fino a 72.485 euro per la versione Takumi Plus con motorizzazione 3.3 e-Skyactiv D da 249 CV.

Per celebrare il lancio della sua ultima ammiraglia, Mazda propone il Welcome Pack a tutti coloro che acquisteranno la Mazda CX-80 da oggi fino al 30 settembre 2024. Il Welcome Pack comprende un vantaggio fino a 5.000 euro in caso di permuta/rottamazione ed un kit accessori composto da: battitacco illuminato; set pedaliera sportiva in alluminio; guscio coprichiave rivestito in pelle; protezione vano bagagli e protezione soglia di carico.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Mazda

Copyright Image: Sinergon LTD