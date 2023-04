Vi racconto il mio viaggio tra Barcellona e la Francia con la Mazda CX-60 diesel

Io guido elettrico quotidianamente, ma ad amici e conoscenti racconto che fino all’ultimo sono stato indeciso tra la 500 e un diesel, che reputo per me le motorizzazioni più interessanti. Mazda ha scelto Girona, vicino a Barcellona, per lanciare il suo nuovo 3.3 diesel dell’ammiraglia CX-60 (qui la prova del plug-in). E io ho deciso di approfittare di tutto questo tempo di guida per esplorare i dintorni di Barcellona fino ad arrivare in Francia e tornare indietro.

Come accade sempre sono arrivato a Malpensa prestissimo. E per avere sempre un po’ di Danimarca con me mi sono mangiato un Kanelsnegle, meglio noto come Cinnamon Roll.

Questo sono io sul volo Easyjet. L’espressione “piena e rasa” è dovuta al ritardo accumulato.

Ma anche alla consapevolezza che essendo io così alto non starò mai comodo su un aereo. Soprattutto se low cost

Comunque alla fine siamo persino riusciti a decollare. Un volo tranquillo a parte qualche minima turbolenza (strano, per me).

L’atterraggio è stato un ritorno al passato: non sentivo un applauso da anni, perché da anni non viaggiavo insieme a una scolaresca.

Dopo essere passati da Terminal 2 a 1, abbiamo iniziato il nostro tour. Col 200 CV perché ci piace essere umili.

Finiture come sempre ottime, un bel mix tra pelle, metallo e policarbonato ben trattato.

All’improvviso una gioia selvatica: io che non mi lamento che dietro ci si sta scomodi.

La qualità si percepisce anche dall’assemblaggio. Questo giochino per me è un anti-stress, ma non fatelo in loop.

C’è anche garanzia di qualità dell’audio. Non lo dico io quanto Gianluca che di solito è decisamente più puntiglioso.

C’è anche una presa schuko insieme alle USB-C. Strano, di solito si trova sulle elettriche o ibride ma fa piacere vederla.

Prima di partire, è d’obbligo mettere i bagagli dietro.

(Backstage biondo)

E poi check per verificare che sia davvero diesel.

E anche che sia un 3.3. Guardate quanto è grande, in Europa motori così sono sempre più rari!

E via che si va! Questa è la prima Mazda con cruscotto interamente digitale, e quindi con una sua animazione. Non è tra le più trash, dai

Dentro è un salottino, ma già questo 200 CV spinge bene. Si sente che è più leggera della PHEV e anche meno ingessata

Sicuramente è ingombrante, anche se non tra le auto più grosse che abbia guidato. Le telecamere aiutano molto in manovra.

Non male le strade, e anche il tempo è stato molto clemente

Finito il primo round, si resta sempre sul 3.3 diesel, ma si aumenta la potenza a 254 CV, 249 in Italia.

Stavolta, però, esco dagli schemi e imposto un percorso mio: si va in Francia!

Verso la Francia, sognando l’America…

Comunque c’erano 20° e io avevo ancora su il maglione

L’incremento di potenza non è eccessivo, ma si sente molto. Il motore è ben più reattivo e sopporta meglio il peso

Non sono serviti né molte canzoni né molti argomenti di conversazione per arrivare al confine francese…

…per poi uscire dall’autostrada, rientrarci e tornare indietro

E mentre da noi ancora discutono sulla Torino-Lione, qui non si sono fatti troppi problemi a tagliare i Pirenei per l’autostrada

Bello tutto, ma è ora di fermarsi. E l’hotel accoglie molto bene

Non ho capito se sono io bravo a fare le foto o l’hotel si presta allo stile da rivista

La piscina nella quale non ho nuotato (sigh)

Camera per niente male

All’improvviso il letto, ma meglio starci lontano

Ho tipo 10 minuti per fare tutto, doccia compresa e fortunatamente molto invitante

Momento conferenza stampa. Doppia

E finalmente, cibo! Si parte con Gazpacho, gamberi e crema di Avocado

A seguire bistecca di vitello con crema di funghi e patate

E il dolce: gelato, cioccolato bianco e fragole. Peggio del Rødgrød med fløde danese

Curiosamente la cena è finita presto, e ne ho approfittato per salire in camera. Troppo stanco

Dato che non c’è sempre la vasca ne ho voluto approfittare: bagno più serie TV

—–

