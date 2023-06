Accessori moto Ducati Streetfighter V4: un look ancora più aggressivo per la naked supersportiva

Il catalogo accessori moto per la Ducati Streetfighter V4 offre numerose soluzioni per rendere la moto ancora più leggera e valorizzarne l’indole sportiva, con tante componenti che ne esaltano l’estetica e la dinamica trasformando ogni Streetfighter V4 in un vero e proprio esemplare unico, secondo i propri gusti e la propria personalità.

Il pacchetto Sport riunisce diversi accessori per sottolineare l’anima racing dello Streetfighter V4, permettendo anche di risparmiare sull’acquisto delle singole componenti. Questa proposta punta sulla raffinatezza e qualità costruttiva delle componenti in alluminio lavorato dal pieno, come il tappo serbatoio, le leve freno e frizione e i contrappesi manubrio, e sull’eleganza degli indicatori a Led dinamici, che trovano riscontro nella fibra di carbonio del leggero portatarga. Il tappo del serbatoio è dotato di sistema anti-manomissione, con la chiave su cui è riprodotto lo scudetto Ducati. I contrappesi proteggono il manubrio in caso di scivolata e riducono le vibrazioni.

Lo Streetfighter V4 può diventare ancora più grintoso e sportivo grazie ai numerosi particolari in fibra di carbonio come i parafanghi anteriore e posteriore (compatibili anche con l’utilizzo di pneumatici da pista e termocoperte), la cover strumentazione, che migliora la protezione aerodinamica, la cover serbatoio, la cover pignone e le ali biplano, realizzate in fibra di carbonio strutturale. Questi componenti, oltre a esaltare la personalità racing dello Streetfighter V4, migliorano anche il rapporto potenza/peso della moto.

I silenziatori omologati Akrapovič permettono di alleggerire ulteriormente lo Streetfighter V4, con un risparmio di peso pari a 0,8 kg. Il corpo in lega di titanio e i fondelli in carbonio garantiscono leggerezza e resistenza alle alte temperature e, abbinati alla griglia a nido d’ape in corrispondenza del foro di uscita dei gas, donano un look ancora più aggressivo alla naked supersportiva di Borgo Panigale.

La bellezza dello Streetfighter V4 è fatta anche di dettagli che gratificano l’occhio dell’appassionato più attento: particolari tecnici come i serbatoi dei liquidi freno e frizione, o il tappo carico olio, realizzati in alluminio dal pieno e anodizzati per mantenere l’aspetto originale nel tempo ed esaltare il look racing della moto. Chi poi volesse rendere ancora più piacevole il tocco sul manubrio può montare la coppia manopole racing, studiate per ridurre le vibrazioni percepite e garantire un grip ottimale in tutte le situazioni, evitando scivolamenti involontari delle mani.

Chi infine vuole sfruttare le doti dello Streetfighter V4 in circuito può adottare l’impianto di scarico completo Akrapovič in titanio sviluppato in collaborazione con Ducati Corse. Con un livello di rumorosità inferiore ai 105 dB non preclude l’impiego nelle giornate con limiti fonometrici, garantendo comunque un notevole incremento prestazionale. Lo scarico viene consegnato unitamente a un filtro aria in poliestere di derivazione racing e di una mappatura dedicata, con cui tutti i parametri di DTC – DWC – DPL e DSC vengono adeguati alle maggiori prestazioni della moto. Lo scarico deve essere montato con la protezione specifica in fibra di carbonio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.