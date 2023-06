Lancia Pu+Ra HPE : il primo video ufficiale su strada

Come abbiamo avuto occasione di raccontare nei precedenti articoli, la Pu+Ra HPE rappresenta un’importante rivoluzione stilistica per il marchio Lancia, anticipando una nuova serie di modelli emozionanti.

La concept car non solo si distingue per il suo design futuristico ed elettrico, ma dimostra anche di essere pienamente funzionante. Il suo scopo principale non è quello di anticipare un singolo modello, ma di presentare gli elementi stilistici e le soluzioni tecnologiche che caratterizzeranno la futura gamma elettrificata di Lancia, che verrà introdotta progressivamente dal 2024 al 2028.

La prima novità sarà l’erede della Ypsilon, seguita da una crossover di 4 metri e 60 che assumerà il ruolo di ammiraglia nel 2026, chiamata Gamma, e infine dalla reinterpretazione della mitica Delta, prevista per il 2028.

Ma ecco il video della Pu+Ra HPE, con il CEO Luca Napolitano alla guida, che rappresenta un’occasione unica per osservare da diverse prospettive questa concept car innovativa. Durante il video, è possibile apprezzare alcuni dettagli interessanti, come l’apertura elettrica delle portiere con il logo integrato sulla fiancata, l’animazione dello schermo centrale integrato nel volante e i dettagli dell’infotainment S.A.L.A., un sistema in grado di adattarsi automaticamente alle preferenze dei passeggeri regolando i parametri di bordo.

Sappiamo che la Lancia Pu+Ra HPE intraprenderà presto un tour europeo che toccherà sei Paesi, dove saranno aperte 70 concessionarie ufficiali. Questo permetterà agli appassionati di avvicinarsi e ammirare da vicino questa concept car che rappresenta una visione avveniristica per il marchio Lancia. Non resta che attendere con trepidazione l’arrivo dei futuri modelli elettrificati che daranno vita a una nuova era per un marchio per troppo tempo limitato alla produzione della sola Ypsilon.

