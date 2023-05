I piloti di Cathay Pacific lavorano anche gli imbarchi: ecco perchè.

I futuri piloti di Cathay Pacific dovranno trascorrere un periodo di lavoro agli imbarchi e nell’area arrivi dell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong, come parte di un programma di induzione finalizzato a migliorare le loro competenze di servizio al cliente.

In un memo trapelato, ai nuovi piloti è stato comunicato che dovranno lavorare presso vari punti di contatto con i clienti in tutto l’aeroporto come parte del loro ingresso in compagnia aerea.

Cathay Pacific ha riaperto il suo programma di formazione per piloti cadetti nel marzo 2022, con l’obiettivo di assumere 400 nuovi piloti entro la fine del 2023. I piloti cadetti seguono un corso di formazione a terra della durata di 60 settimane presso la Hong Kong Polytechnic University, prima di essere inviati ad Adelaide, in Australia, o a Phoenix, negli Stati Uniti, per iniziare la vera e propria formazione di volo. Una volta imparato a volare, i cadetti tornano alla sede di Cathay Pacific a Hong Kong, dove completano la formazione con un simulatore multi-crew e ulteriore formazione a terra.

La formazione comprende ora un modulo di due mesi presso l’Aeroporto Internazionale di Hong Kong, dove i futuri piloti impareranno l’infrastruttura aeroportuale, le operazioni di back-of-house e i modelli di flusso di lavoro. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di fornire una maggiore comprensione del servizio offerto al cliente. Una esperienza che serve ad aiutare a sviluppare solide competenze anche nel rapporto con i passeggeri, con i nuovi piloti a confrontarsi con la vasta gamma delle funzioni aeroportuali.

I piloti assegnati al programma svolgeranno tre turni alla settimana per due mesi prima di tornare alla loro formazione principale. Ovviamente c’è qualcuno che non l’ha presa bene, tant’è che la compagnia aerei ha comunicato ai piloti “riluttanti”, che non possono prendere permessi o ferie per evitare il periodo di lavoro in l’aeroporto.

Questo tipo di iniziativa non è prassi comune nell’industria dell’aviazione, e molte compagnie aeree forniscono solo ai piloti una formazione di base sul servizio clienti e sul pronto soccorso. Cathay Pacific, tuttavia, afferma che la formazione rivolta ai clienti è già routine anche per i nuovi manager della casa madre di Cathay Pacific, Swire.

