I nuovi occhiali da sole Première de Cartier sono realizzati con texture sofisticate e dettagli iconici che riflettono l’estrema attenzione al dettaglio e l’eccellenza artigianale della Maison. Introdotti per la prima volta nella collezione eyewear del 1992, con le sperimentazioni iniziali sul legno, i modelli Cartier nei materiali nobili compongono una proposta esclusiva e continuativa in costante evoluzione.

Il lavoro di precisione richiesto dall’uso dei materiali preziosi racchiude una visione intramontabile di eleganza e maestria, ulteriormente espressa nel design contemporaneo e nelle vibrazioni cromatiche delle nuove montature. Le costruzioni geometriche combinano il tocco luminoso del metallo con le aste in legno o corno in tonalità classiche e vivaci tra cui il legno bolivar rosso, il legno di pioppo italiano e il corno nero 0 bianco.

Ogni forma è arricchita dal doppio motivo iconico Godron e C de Cartier, mentre una raffinata placca 3D con l’emblema Double C spicca su entrambi i lati.

Un modello di occhiale da sole con montatura stretta e rettangolare è caratterizzata da un frontale rimless e aste lineari in corno o legno. Il modello è impreziosito dai motivi iconici C Décor e Godron, e da una placca in metallo con l’emblema distintivo Double C.

L’altro occhiale da sole con montatura squadrata definita da un frontale in metallo e aste lineari in corno o legno. Il modello è arricchito con i motivi iconici C Décor e Godron, e con una placca allungata su cui spicca l’emblema di Double C.

