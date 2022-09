CRN Monaco Yacht Show 2022: il nuovo superyacht M/Y RIO

CRN Monaco Yacht Show 2022, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre, è il salone nautico scelto per l’anteprima mondiale di M/Y RIO, l’ultima opera d’arte navale completamente sartoriale del Cantiere. Consegnato al suo armatore prima dell’estate, il nuovo 62 metri sarà tra i protagonisti della kermesse come massima espressione dell’artigianalità, del know-how progettuale e della qualità costruttiva del cantiere navale di Ancona.

CRN Monaco Yacht Show 2022: M/Y RIO, le caratteristiche

CRN M/Y RIO è stato progettato e costruito da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, a cui sono stati affidati gli interni.

Le linee esterne tese e fluide dello scafo e la prua quasi verticale esprimono la spiccata personalità dinamica e sportiva di questo yacht, che sorprende anche per il perfetto equilibrio tra gli ampi volumi interni ed esterni, creando un forte senso di dilatazione dei volumi e una emozionante fusione tra indoor e outdoor.

La sapiente distribuzione e valorizzazione degli spazi rispecchia la personalità di un Armatore appassionato della vita di bordo che ha richiesto vaste e luminose zone living interne ed esterne, per un’esperienza di crociera condivisa con la propria famiglia e gli affetti più cari.

Con quattro ponti, di cui uno completamente dedicato all’Armatore, il nuovo 62 metri, con un baglio di 11,20 metri, può ospitare comodamente fino a 12 ospiti tra suite armatoriale e 5 guest cabin, di cui 2 vip – entrambe a tutto baglio, una posta nel Main Deck a prua e una nel Lower Deck – e 3 suite nel Lower Deck – 2 matrimoniali e una doppia. Sono inoltre previste 9 cabine per i 15 membri dell’equipaggio. Lo yacht può raggiungere una velocità massima di 15 nodi e una velocità di crociera di 12 nodi.

CRN M/Y RIO esprime una concezione evoluta e contemporanea dell’abitare in cui il comfort è nobilitato da particolari selezionati con la massima cura, in un’alternanza di materiali pregiati e combinazioni cromatiche studiate ad hoc. La predominante leggerezza dei toni bianchi è illuminata da pennellate di colore sapientemente mixate a decorazioni vivaci ed esotiche, ispirate a motivi vibranti, per dar vita a un

concept dal sapore tropicale, pensato per i membri più giovani della famiglia, che regala un’atmosfera gioiosa e luminosità a tutti gli ambienti.

