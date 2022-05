Il nuovo 62 metri, icona di creatività, qualità e sartorialità, ha lasciato la marina del cantiere navale di Ancona.

CRN Yacht My Rio, ultima opera d’arte true custom in acciaio e alluminio del cantiere navale, è stato consegnato con successo al suo armatore. Il nuovo 62 metri ha lasciato la Superyacht Yard di Ancona e si appresta a navigare per la prima volta nelle acque del Mediterraneo mostrando il suo profilo filante.

CRN Yacht My Rio: caratteristiche

Le linee esterne tese e fluide dello scafo e la prua quasi verticale esprimono la spiccata personalità dinamica e sportiva di questo yacht completamente sartoriale e altamente artigianale, che sorprende anche per un perfetto equilibrio tra gli ampi volumi interni ed esterni.

M/Y Rio è stato progettato e costruito da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, che si è occupato degli interni. TWW Yachts rappresenta l’armatore e TWW Yacht Management ha fornito consulenza tecnica, supervisionando anche le attività di project management e di ispezione durante le fasi finali del processo di costruzione.

Il nuovo 62 metri, con un baglio di 11,20 metri, si sviluppa su 4 ponti con una suite armatoriale, 5 cabine ospiti di cui 2 vip, entrambe a tutto baglio, una posta nel main deck a prua e una nel lower deck a poppa, e 3 suite nel lower deck, per accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti. Il ponte superiore, riservato all’armatore, offre un’ampia oasi di intimità e privacy che può anche essere vissuta come ambiente social.

M/Y Rio si distingue per una sapiente distribuzione e valorizzazione degli spazi e rispecchia la personalità di un armatore appassionato della vita di bordo che ha richiesto vaste e luminose zone living interne ed esterne per un’esperienza di crociera condivisa con la propria famiglia e gli affetti più cari.

Grandi finestrature a tutta altezza, sul ponte principale e sull’owner deck, si uniscono in un continuum visivo che segue l’elegante architettura esterna dello yacht, regalando suggestivi giochi di riflessi e di luce e un costante e diretto contatto con il mare.

M/Y Rio farà il suo debutto come anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2022. CRN ha attualmente in costruzione altri 4 yacht fully custom: CRN M/Y 139 72 metri, CRN M/Y 141 60 metri, CRN M/Y 142 52 metri e CRN M/Y 143 67 metri.

