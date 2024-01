Lo Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms combina la storica eredità di Blancpain con la tecnologia all’avanguardia di Swatch. Questo orologio, ispirato al più grande mare lunare, non solo sfoggia un design unico e il movimento meccanico Sistem51.

Un nuovo “oceano” è protagonista della collaborazione tra Blancpain e Swatch: Ocean of Storms. Questo nuovo orologio porta un tocco di mistero e innovazione alla serie Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, che celebra il leggendario Fifty Fathoms di Blancpain.

Oceanus Procellarum, noto anche come Oceano di Tempeste, è in realtà un mare lunare situato sul bordo occidentale del lato più vicino della luna, ed è il più grande, estendendosi per oltre 2.500 chilometri, sull’asse nord-sud e una superficie di circa 2 milioni di chilometri quadrati.

Questo oceano unico ha ispirato il nuovo Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms, che, pur avendo le stesse dimensioni e caratteristiche degli orologi Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antartic Ocean, porta con sé il fascino dell’esplorazione spaziale.

Ocean of Storms si distingue per il suo colore nero, ispirato alla Luna nuova (detta anche Luna Nera), e come gli altri orologi della serie, è dotato del movimento meccanico Sistem51 di Swatch. Questo movimento, composto da soli 51 pezzi e caratterizzato dalla molla del bilanciere Nivachron antimagnetico, ha una riserva di carica di 90 ore. Lanciato nel 2013, Sistem51 ha rivoluzionato gli orologi automatici con il suo movimento a vista.

Un aspetto distintivo di Ocean of Storms è la sua associazione con uno specifico nudibranco, Okenia Luna, rappresentato in una stampa digitale sul rotore del movimento. Anche l’immagine della Luna piena dell’Oceano di Tempeste è impressa sul peso oscillante, che aggiunge un tocco unico all’orologio.

In termini di resistenza all’acqua, Ocean of Storms, così come gli altri orologi della collezione, può resistere fino a 91 metri di profondità, un omaggio alla storia di Blancpain e al suo modello Fifty Fathoms originale. Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è realizzato in Bioceramica, un materiale unico brevettato da Swatch, composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale biologico derivato dall’olio di ricino. I cinturini Nato, in linea con l’impegno nella conservazione degli oceani, sono fatti di materiale riciclato proveniente da reti da pesca.

Il design include anche i loghi Blancpain X Swatch sul quadrante nero con finitura spazzolato soleil e sulla corona. Anche la parola “Swatch” è incisa sulla cassa, come “Blancpain” lo è sul Fifty Fathoms originale. Il retro dell’orologio presenta messaggi come “Passion for Diving; Licente to Explore; Ocean Breath e Project What You Love.

