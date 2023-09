Blancpain X Swatch: è la collaborazione più attesa dell’anno, dopo il successo di Moonswatch, da fan, appassionati e collezionisti. Tutti pronti per il 9 Settembre: è questa la data in cui usciranno i nuovi orologi della collezione Blackpain X Swatch con il lancio dei bellissimi Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Swatch celebra così un’altra icona dell’orologeria svizzera, Blancpain. Questo orologio è nato esattamente settant’anni fa e ha rivoluzionato l’orologeria diventando il primo vero orologio subacqueo. Lanciato nel 1953, il Fifty Fathoms fu creato da un amante del diving per soddisfare le esigenze dell’esplorazione subacquea. È diventato immediatamente lo strumento di cronometraggio professionale scelto dai pionieri delle immersioni e dai corpi subacquei d’élite di tutto il mondo.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms: cinque nuovi modelli da collezione!

Con la nuova collaborazione Swatch rende omaggio a quest’icona grazie a cinque nuovi modelli, sempre restando fedele a sé stessa in modo divertente e giocoso. Denominata Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, la collezione fa riferimento agli orologi subacquei del marchio, la linea Scuba.

Gli orologi di questa collezione non limitata riproducono fedelmente tutti gli elementi distintivi della collezione Fifty Fathoms: grande impermeabilità, leggibilità eccezionale, movimento meccanico, lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica.

Blancpain e Swatch si sono ispirati alle profondità marine per creare una collezione di cinque modelli Swatch. Ognuno di essi porta il nome di uno dei cinque oceani del pianeta blu: Artic Ocean, Pacific Ocean,Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

Come si addice ad un orologio subacqueo, il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è impermeabile fino a 91 metri. Si tratta di un altro riferimento a Blancpain: il nome Fifty Fathoms si riferisce al fathom, storicamente l’unità di misura della profondità nel mondo anglosassone. Cinquanta fathom equivalgono a 91 metri (o 300 piedi).

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms: il Sistem51 e i magnifici molluschi colorati

Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è dotato di un movimento meccanico Swatch, il Sistem51, il primo e unico movimento meccanico a produzione interamente automatizzata. Il meccanismo è antimagnetico, grazie alla sua spirale Nivachron, e ha solo 51 componenti, fissati con una vite centrale e una riserva di carica di 90 ore.

Nel 2013, il Sistem51 ha rivoluzionato il mondo degli orologi automatici con il suo movimento a vista: il fronte indica l’ora, il retro racconta la storia. In linea con questa idea, il retro di tutti e cinque i modelli presenta l‘illustrazione di magnifici e colorati molluschi presenti in tutti e cinque gli oceani: nudibranchi (nome scientifico: Nudibranchia).

Questi animali sono raffigurati in una stampa digitale sul rotore del movimento. Questo rotore permette all’orologio di ricaricarsi automaticamente con un semplice movimento del polso.

Sull’orologio Artic Ocean è presente il Dendronotus Frondosus, caratterizzato da forme morbide e sottili. Pacific Ocean presenta il Chromodoris Kuiteri. Luminoso come il sole, ricorda quelle acque calde e limpide. Atlantic Ocean mostra il Glaucus Atlanticus. I suoi colori blu intenso rendono omaggio ai mari selvaggi. Ma non lasciatevi ingannare: anche se questa specie mette in evidenza la fragilità della vita marina, è comunque velenosa e viene soprannominata il “drago blu”.

Indian Ocean, con il Nembrotha Kubaryana, evoca i colori ipnotici dei coralli e le acque lussureggianti e luminose. Infine, Antarctic Ocean presenta Tritoniella Belli, che richiama il mistero e il fascino delle gelide acque polari. Tutti questi nudibranchi vivono realmente negli oceani a cui si ispirano gli orologi. Il retro di ogni orologio contiene anche una raffigurazione del relativo oceano.

Tutti i modelli di questa collaborazione tra i due marchi di Swatch Group sono realizzati in Bioceramic. Questo materiale unico, brevettato dal marchio, è composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall’olio di ricino. Come espressione dell’impegno per la conservazione degli oceani, i cinturini Nato sono realizzati in materiale riciclato proveniente dalle reti da pesca recuperate dal mare.

Sul quadrante e sulla corona si trovano i loghi condivisi Blancpain X Swatch. La parola “Swatch” è incisa anche sulla cassa, così come “Blancpain” è inciso sugli orologi Fifty Fathoms. Il retro dell’orologio presenta brevi messaggi come Passion for Diving, Licence to Explore, Ocean Breath, Protect What You Love e Immerse Yourself.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms: simboli speciali

Per i cultori assoluti della collezione Fifty Fathoms, il modello Artic Ocean ha un simbolo speciale sul quadrante: un trifoglio rosso su sfondo giallo con una croce bianca che lo attraversa. La scritta “No Radiations” è posta sotto il logo per ribadire il messaggio. Negli anni Sessanta, i quadranti di questi orologi subacquei utilizzavano la dicitura “No Radiations” per indicare che non contenevano radio. Da allora sono diventati oggetti da collezione molto ricercati. Oggi fanno parte del leggendario patrimonio della collezione Fifty Fathoms.

Un altro riferimento degno di nota si trova sul modello Antarctic Ocean: un vero e proprio indicatore di contatto con l’acqua che ne rileva la presenza. Dal 1954, Blancpain ha aggiunto questa caratteristica ad alcuni dei suoi modelli destinati ai sommozzatori e alle unità militari.

Posizionato a ore 6 sul quadrante, il sensore assicura che l’impermeabilità dell’orologio non sia stata compromessa dall’uso del sommozzatore precedente. Il cambiamento di colore del sensore indicherebbe una traccia di umidità. Alcuni modelli Fifty Fathoms dotati del sensore bicolore hanno la denominazione “MIL-SPEC”, in conformità alle specifiche della Marina Militare degli Stati Uniti.

La nuova Collezione Blancpain X Swatch sarà disponibile in colori esclusivi, creati appositamente per questa collaborazione. Essi aggiungono un che di giocoso e originale agli orologi subacquei professionali di Blancpain. Ogni Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ha una propria identità e fa riferimento alla collezione Blancpain.

I cinque nuovi modelli saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 9 settembre al prezzo consigliato di 390 euro e solo negli Swatch Store selezionati. Come per il Bioceramic MoonSwatch, l’acquisto è limitato ad un orologio al giorno per persona. Gli orologi saranno presentati in una speciale custodia subacquea.

Blancpain Fifty Fathoms: l’icona compie 70 anni

Settant’anni fa nasceva un’icona: il Fifty Fathoms. L’orologio che avrebbe rivoluzionato l’orologeria diventando il primo subacqueo moderno fu progettato da un appassionato di immersioni, Jean-Jacques Fiechter. All’epoca era Ceo di Blancpain e pioniere in una disciplina ancora agli albori. Ma aveva capito quanto fosse importante conservare la percezione del tempo anche sott’acqua.

Lo strumento che aveva progettato per soddisfare le proprie esigenze trovò subito il favore unanime della comunità degli oceani, tanto da diventare un alleato imprescindibile dei subacquei d’élite e degli esploratori sottomarini. Nel corso del tempo, è diventato un orologio da immersione molto apprezzato ed è stato indossato, tra gli altri, da Jacques-Yves Cousteau e dal suo team di sommozzatori nel film The silent world.

È stato utilizzato anche dall’unità subacquea d’élite dei Navy Seals e dai marines tedeschi e francesi, solo per citarne alcuni. Rendendo le immersioni più sicure, il Fifty Fathoms ha contribuito allo sviluppo di questo sport e incoraggiato le persone a scoprire il mondo degli oceani.

Il 2023 segna i 70 anni di Fifty Fathoms e la sua rinascita con l’arrivo di un innovativo orologio subacqueo da anniversario: il Fifty Fathoms Tech Gombessa. Dagli anni Cinquanta, le immersioni hanno subito immensi cambiamenti, il più importante dei quali è stato l’aumento della quantità di tempo che un sommozzatore può trascorrere sott’acqua.

Se il Fifty Fathoms del 1953 rispondeva alle esigenze di JeanJacques Fiechter e dei subacquei veterani dell’epoca, i sommozzatori tecnici di oggi, che sono capaci di trascorrere diverse ore sott’acqua, hanno nuove esigenze in fatto di cronometraggio. E il Fifty Fathoms le soddisfa perfettamente.

Il Fifty Fathoms ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle immersioni subacquee e nella scoperta del mondo oceanico. Ha permesso a Blancpain di stringere forti legami con la comunità degli oceani, legami che si sono rafforzati negli ultimi 70 anni. L’esplorazione e la conservazione degli oceani sono sempre stati temi fondamentali per Blancpain. Nel corso della storia del suo orologio subacqueo Fifty Fathoms, il marchio ha collaborato con esploratori, fotografi, scienziati e specialisti dell’ambiente che sanno quanto siano preziose queste risorse. Queste collaborazioni hanno indotto Blancpain a sostenere importanti attività e iniziative dedicate agli oceani. Così è nato il programma Blancpain Ocean Commitment (BOC). Il Fifty Fathoms è il catalizzatore di questo impegno.

La cronologia della linea Scuba di Swatch

Torniamo al 1990: nasce Scuba 200

Swatch lancia un orologio subacqueo alla portata di tutti, dotato di una lunetta che indica i minuti rimanenti per l’immersione e resistente all’acqua fino a 200 metri di profondità, entrando così nel mondo degli orologi subacquei con un design accattivante sempre in spirito Swatch.

Nel 1993 arriva Aquachrono 200

Il cronografo venuto dagli abissi: orologio subacqueo e cronometro, è impermeabile fino a 200 metri di profondità.

E nel 1995… Aquachrono Midsize

Il più piccolo Aquachrono ha le stesse dimensioni dello Scuba 200 e le stesse funzioni del Chrono; è impermeabile fino a 30 metri di profondità.

E sempre nel 1995 arriva Irony Scuba

L’Irony Scuba combina la popolarità dell’acciaio inossidabile con il fascino fresco di un orologio subacqueo, perfetto per i “sommozzatori urbani”.

Il 1998 è l’anno di Irony Scuba 200

Swatch soddisfa le esigenze dei sommozzatori con un nuovo e audace pezzo di design con cassa in acciaio o in alluminio e vetro resistente. È impermeabile fino a 200 metri, antiurto, resistente ai campi magnetici, con precisione al quarzo, lunetta girevole e scala dei minuti.

2000: Irony Scuba 200 Chrono

Il robusto orologio subacqueo continua a conquistare nuovi clienti. L’ultimo nato in casa SCUBA è impermeabile fino a 200 metri di profondità.

Nel 2004 arriva Fun Scuba

Per gli esperti di lifestyle attenti alla moda che si immergono occasionalmente (fino a 200 m) o scalano montagne. Il profondimetro si attiva automaticamente quando l’orologio viene immerso a più di un metro d’acqua. La lancetta delle ore indica la profondità fino a un massimo di 40 metri, mentre quella dei minuti indica il tempo totale di immersione, fino a 90 minuti. Inoltre, consente ai subacquei di registrare l’ultima e la migliore immersione. Una volta fuori dall’acqua, il Fun Scuba passa automaticamente alla modalità di visualizzazione dell’ora.

2013: Scuba Libre

Per i visionari urbani che sognano il mare, la nuova collezione si accompagna al motto pubblicitario “Mad about the Sea” che fonde elementi subacquei e urbani e ricorre inoltre a un memorabile spot televisivo con “Underwater”, il pezzo di successo di Mika.

E oggi… il Bioceramic Scuba Fufty Fathoms!

