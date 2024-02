Infynito 80 di Ferretti Yachts segna un nuovo capitolo nel mondo della nautica di lusso, grazie al suo design innovativo, alla sostenibilità e alle prestazioni di alto livello. Questo modello non solo soddisfa le esigenze degli appassionati del mare che cercano un’esperienza senza confini ma rappresenta anche un passo avanti significativo verso una maggiore responsabilità ambientale nel settore.

La gamma Infynito di Ferretti Yachts rappresenta l’apice dell’innovazione nel settore nautico, offrendo agli amanti del mare la possibilità di esplorare senza limiti grazie al suo design all’avanguardia e al forte impegno verso la sostenibilità. Realizzato nel cantiere di Marina di Ravenna, l’Infynito 80 nasce dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering Ferretti Group. L’esterno dello scafo, curato dall’architetto Filippo Salvetti, e gli interni, disegnati dallo studio IdeaeItalia, riflettono un approccio che pone l’accento sull’innovazione di layout e sull’integrazione perfetta tra forma e funzione, mantenendo un forte legame con l’ambiente.

Ferretti Yachts Infynito 80: caratteristiche

Infynito 80, con una lunghezza fuori tutto di 23,70 metri e un baglio massimo di 6,36 metri, è stato progettato per offrire agli amanti del mare una nuova, appagante esperienza, contraddistinta da spazi altamente customizzabili, dove interni ed esterni si fondono: una soluzione in cui gli spazi esterni possiedono una superficie coperta maggiore rispetto alla media, consentendo così all’armatore di vivere la barca in tutte le stagioni e condizioni, pur non rinunciando a un contatto diretto con il mare, l’ambiente circostante e il sole.

Anche questo yacht è un progetto contraddistinto dalla tecnologia di gamma Ferretti Sustainable Enhanced Architecture, un pacchetto di soluzioni nel pieno rispetto dell’ambiente. Tra di esse, un sistema integrato che combina l’energia solare accumulata dai pannelli fotovoltaici presenti sull’hard- top a un Energy Bank, costituito da 14 batterie al litio ad alta densità che consentono maggiore produzione di energia, garantendo al tempo stesso leggerezza in termini di peso. Il pacco batterie si trova in sala macchine in casse di acciaio stagne, equipaggiate con sensori per monitorare anche il livello di temperatura. Un’attenzione particolare è stata anche riservata all’impiego di materiali green, come ad esempio tessuti naturali e in fibra di bamboo, pelli rigenerate e materiali riciclabili, vernici ecologiche a base d’acqua e il teak lamellare con certificazione FSC 5, utilizzato per tutte le parti esterne.

Facendo una panoramica dei vari ponti, troviamo nel main deck, a poppa, ben 18 m2 dedicati alla beach area, con un divano vista mare che integra un ampio vano storage. Presente anche una plancetta dotata di linear lift per il varo e l’alaggio del tender. Il pozzetto di 19 m² ospita un’area living arredata con mobili free standing, che garantiscono una maggiore flessibilità in termini di configurazione e utilizzo. Nel salone interno, di 29 m², la sala da pranzo a centro barca (disponibile nella versione standard) può essere sostituita con una show kitchen, con bancone bar e sgabelli.

La cucina principale della barca si trova all’estrema prua del ponte principale, dotata di vetrata elettrica a scomparsa che la mette in diretta connessione con l’All-Season Terrace. Elemento distintivo e iconico della gamma, è una terrazza coperta da un’estensione della sovrastruttura, per una protezione in tutte le condizioni meteo e per una totale privacy. In Infynito 80 è di 13 m² e può essere configurata come dinette, con sedute e tavolo estensibile, oppure come bancone bar.

Alla timoneria rialzata, dotata di ottima visibilità, è possibile accedere tramite una scala al centro del main deck. L’upper deck ha un sundeck totalmente aperto nella versione standard e semichiuso con pannelli di vetro in quella optional. L’hard top ombreggia l’intera area dining e la controplancia. La porzione dell’upper deck verso poppa è dedicata all’area prendisole e ospita mobili free standing, nonché una cucina esterna. Il lower deck, di 43 m², ospita una suite armatoriale, posizionata nell’area centrale della barca e dotata di numerosi spazi storage, una cabina VIP e due cabine ospiti. La zona crew ospita due cabine, per un totale di tre posti letto.

Grazie alla propulsione fornita da due motori MAN V12 fino a 1400 mHp (nella versione opzionale) e a uno scafo ad alta efficienza, l’Infynito 80 raggiunge una velocità massima di 23 nodi e un’autonomia di 1000 nm alla velocità di crociera di 18 nodi.

Copyright Image: Sinergon LTD