L’aggiornamento di Google Maps per iPhone e CarPlay da scaricare subito

Una nuova versione di Google Maps per iPhone e CarPlay è stata da poco pubblicata sull’App Store di Apple per risolvere un problema che ultimamente ha creato scompiglio tra gli utenti della mela. Google Maps ha avuto problemi con quello che è stato forse il problema di lag più importante da molto tempo a questa parte.

In determinate circostanze Google Maps non riusciva a infatti determinare correttamente la posizione dell’utente. Per dare l’idea, per capire dove si trova occorrevano almeno 10 secondi. Il ritardo produceva quindi un’interruzione della guida sul percorso scelto, poiché a causa di questo problema l’app non era in grado di capire la posizione in tempo reale.

L’ultima versione di Google Maps pubblicata sull’App Store sembra risolvere il problema, il ritardo non c’è più e la posizione viene determinata correttamente subito dopo l’avvio dell’app.

Perché usare Google Maps anzichè Apple Maps? Semplicemente perchè l’app di Google è dotata di funzioni che attualmente non sono disponibili nelle app di navigazione di Apple. La vista satellitare e le mappe offline sono estremamente utili per pianificare i viaggi in maniera efficiente. Non solo, perchè le informazioni sul traffico in tempo reale condivise con Waze, aiutano a pianificare i percorsi in base alle condizioni attuali della strada. In questo modo puoi evitare i ritardi dovuti al traffico e risparmiare tempo.

