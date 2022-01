Tutti i limiti di velocità in Europa, per non rischiare di prendere multe quando siamo all'estero.

I limiti di velocità in Europa cambiano da Stato a Stato, sia all’interno ma anche all’esterno dell’Unione Europea. Ecco allora che diventa importante informarsi prima di metterci in viaggio, magari per una meritata vacanza. Anche perchè se dall’Italia è difficile che le multe raggiungano gli altri Paesi, è vero il contrario: se prendete una multa all’estero, siete sicuri che vi arriverà una notifica di pagamento a casa.

Differenze nei limiti di velocità e nella legislazione relativa agli autovelox

Per quanto riguarda l’UE, per la quale l’aspetto dell’eccesso di velocità è importantissimo, ci sono differenze sostanziali a livello di Codice della Strada, con casi limite come ad esempio sulle autostrade. In questo caso i limiti di velocità in Europa sono completamente distanti: in Estonia il limite è di 90 km/h mentre sulle Autobahn tedesche al momento non ci sono limiti, se non indicato. Attenzione allora a non superare i limiti di velocità in Europa, anche perchè le legislazioni sui rilevatori di velocità sono differenti. Se in Italia prevale il concetto di prevenzione, in altri Paesi c’è una vera e propria caccia al trasgressore, con apparecchiature in movimento che rilevano la velocità anche in senso contrario, telelaser dalla “gittata” di un paio di chilometri, mentre in altri vengono utilizzati anche i droni.

Meglio allora informarsi preventivamente, anche grazie alla guida completa che pubblichiamo in questo articolo, per automobili, motocicli ed autocarri

Limiti di velocità in Europa (Paesi UE)

Ecco tutti i limiti di velocità all’interno dell’Unione Europea, in ordine alfabetico per nazione.

Austria

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 100 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 100 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade

Belgio

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 20 km/h nelle zone residenziali, 30 km/h nelle vicinanze di scuole e strade per biciclette, 90 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 20 km/h nelle zone residenziali, 30 km/h nelle vicinanze di scuole e strade per biciclette, 90 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 20 km/h nelle zone residenziali, 30 km/h nelle vicinanze di scuole e strade per biciclette, 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Bulgaria

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 e 90 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 140 e 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 – 90 km/h in autostrade/superstrade;

Cipro

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 64 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Croazia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Danimarca

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Estonia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Finlandia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, indicato da segnali stradali (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h) in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, indicato da segnali stradali (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h) in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Francia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 90 e 80 km/h in autostrade/superstrade;

Germania

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 100 km/h in strade extraurbane, non c’è un limite ma solo una velocità consigliata di 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 100 km/h in strade extraurbane, come già detto non c’è limite ma velocità consigliata di 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 60 e 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Grecia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 85 e 80 km/h in autostrade/superstrade;

Irlanda

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 e 100 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 e 100 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Italia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 e 70 km/h in strade extraurbane, 100 e 80 km/h in autostrade/superstrade;

Lettonia

limite di 50 km/h in strade urbane e 90 e 80 km/h in strade extraurbane;

Lituania

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 e 90 km/h in strade extraurbane, 100 e 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 e 90 km/h in strade extraurbane, 100 e 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 e 80 km/h in strade extraurbane, 80 e 90 km/h in autostrade/superstrade;

Lussemburgo

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 75 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Malta

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 e 40 km/h in strade urbane, 80 e 60 km/h in strade extraurbane, 80 e 60 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 40 km/h in strade urbane, 60 km/h in strade extraurbane, 60 km/h in autostrade/superstrade;

Paesi Bassi

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 130 – 120 e 100 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 130 – 120 e 100 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Polonia

motocicli: limite di 50 km/h dalle 5 alle 23 e di 60 km/h dalle 23 alle 5 in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 100 e 120 km/h in superstrade, 100 e 140 km/h in autostrade;

automobili: limite di 50 km/h dalle 5 alle 23 e di 60 km/h dalle 23 alle 5 in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 100 e 120 km/h in superstrade, 100 e 140 km/h in autostrade;

autocarri: limite di 50 km/h dalle 5 alle 23 e di 60 km/h dalle 23 alle 5 in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Portogallo

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 120 e 100 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 120 e 100 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 e 90 km/h in autostrade/superstrade;

Regno Unito

motocicli: limite di 48 km/h in strade urbane, 96 km/h in strade extraurbane, 112 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 48 km/h in strade urbane, 96 km/h in strade extraurbane, 112 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 48 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 112 km/h in autostrade/superstrade;

Repubblica ceca

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 110 e 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 110 e 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Romania

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 e 100 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 e 100 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 e 90 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

Slovacchia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Slovenia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 e 90 km/h in autostrade/superstrade;

Spagna

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 o 100 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 – 80 e 100 km/h in strade extraurbane, 90 e 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 e 80 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Svezia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Ungheria

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 130 e 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade.



Limiti di velocità in Europa (Paesi non UE)

Vediamo quindi sempre nell’ambito dei limiti di velocità in Europa, com’è la situazione nei Paesi che non fanno parte della EU. Anche in questo caso esistono grosse differenze ad esempio in autostrada, dove i limiti variano da 100 a 130 km/h a seconda della lesislazione nazionale.

Albania

motocicli: limite di 30 e 40 km/h in strade urbane, 80 e 90 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 30 e 40 km/h in strade urbane, 80 e 90 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 30 – 40 km/h in strade urbane, 50 e 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Andorra

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane;

Bielorussia

automobili: limite di 60 km/h in strade urbane, 70 e 110 km/h in strade extraurbane;

Bosnia-Erzegovina

automobili: limite di 40 km/h in strade urbane, 80 e 100 km/h in strade extraurbane.

Islanda

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade non asfaltate, 90 km/h fuori dai centri abitati su strade asfaltate;

Liechtenstein

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane e 80 km/h in strade extraurbane;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane;

Macedonia del Nord

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

Moldavia

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane;

Montenegro

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 km/h in autostrade/superstrade;

Norvegia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Russia

motocicli: limite di 60 km/h in strade urbane, 90 e 110 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 60 km/h in strade urbane, 90 e 110 km/h in strade extraurbane, 110 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 60 km/h in strade urbane, 70 e 90 km/h in strade extraurbane, 90 km/h in autostrade/superstrade;

Serbia

motocicli: limite di 60 km/h in strade urbane, 80 e 100 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 60 km/h in strade urbane, 80 e 100 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 60 km/h in strade urbane, 0 km/h in strade extraurbane, 0 km/h in autostrade/superstrade;

Svizzera

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 e 120 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 100 e 120 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 80 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Turchia

motocicli: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 e 110 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

automobili: limite di 50 km/h in strade urbane, 90 e 110 km/h in strade extraurbane, 130 km/h in autostrade/superstrade;

autocarri: limite di 50 km/h in strade urbane, 70 km/h in strade extraurbane, 80 km/h in autostrade/superstrade;

Ucraina

automobili: limite di 60 km/h in strade urbane, 90 km/h in strade extraurbane, 120 km/h in autostrade/superstrade;

—–

