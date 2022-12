“Panda sei grande!” lo spot tv del 1981

Era uscita da poco la Fiat Panda, e già nel 1981 riscuoteva successi. Un anno particolare, con l’elezione negli USA di Ronald Reagan mentre in Polonia sale al potere il generale Wojciech Jaruzelski ed in Spagna c’è un tentato golpe. In Italia invece si sente aria di cambiamento dopo gli anni di piombo del decennio precedente. La musica stava cambiando, con nuove promesse nel mondo dello spettacolo e la tecnologia che puntava ad un futuro sempre più ravvicinato.

In quel periodo, il giovanissimo Luis Ciccogliani assieme alla sua partner Alessandra Mazzucchelli, entrambi consulenti creativi per Fiat, davano vita ad una nuova pubblicità dedicata alla Fiat Panda, associata al tormentone “Gioca Jouer“, interpretato dal Disc-jockey italiano Claudio Cecchetto, portò il singolo musicale oltre le 500.000 copie vendute solo nel primo trimestre dalla sua uscita.

Che dire, fu un’idea talmente azzeccata che portò il famoso cantante ad una fama internazionale e alla conduzione del Festival di Sanremo del 1981, utilizzando proprio “Gioca Jouer” come sigla iniziale.

Oggi a distanza di oltre 40 anni, e con 8 milioni di esemplari venduti, possiamo dire che la Fiat Panda è l’utilitaria più amata di sempre dagli italiani, e solo chi l’ha posseduta può comprendere tutto il suo potenziale. Sono sicuro che ognuno di noi almeno una volta nella vita, ha avuto la possibilità di guidare questa “piccola ma grande auto” .

