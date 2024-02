Al Miami International Boat Show 2024, Azimut Yachts si distingue presentando otto modelli, tra cui spiccano le prime mondiali del Magellano 30M e del nuovo Fly 72. Questi yacht, simboli di innovazione e design italiano, sono la fusione perfetta tra lusso e tecnologia.

Azimut Yachts conferma la sua presenza nel panorama nautico internazionale, partecipando al Miami International Boat Show 2024. Quest’anno, il brand italiano si distingue per l’esposizione di otto modelli, tra cui spiccano due attesissime prime mondiali: il debutto americano del Nuovo Fly 72 e la presentazione del Magellano 30M, che segna la sua prima apparizione globale.

Il Magellano 30M, frutto della collaborazione con il designer americano Ken Freivokh, rappresenta un capolavoro di design nautico. Questo yacht crossover, con le sue linee senza tempo, una prua verticale e fiancate imponenti, cattura l’attenzione. Dotato di camminamenti protetti e ampie superfici vetrate, che offrono una vista senza precedenti sul mare, il Magellano 30M invita a un’esplorazione senza limiti, dove il cielo e il mare diventano protagonisti assoluti grazie anche agli interni progettati dall’architetto Vincenzo De Cotiis. Questi spazi, caratterizzati da arredi a mezza altezza e geometrie irregolari, trasformano ogni ambiente in una dichiarazione di unicità e bellezza.

Caratteristica d’indiscusso fascino è la vetroresina artistica, che nasce dall’intuizione di De Cotiis di regalare una nuova nobilità a materiali normalmente destinati ad altri usi, trasformandoli in maniera sorprendente. La carena Dual Mode, progettata dallo studio P.L. Ausonio Naval Architecture & Azimut R&D Department, offre il massimo livello di efficienza e comfort sia in regimi dislocanti che a velocità più elevate.

Parallelamente, il nuovo Fly 72 fa il suo trionfale debutto americano, dopo aver incantato il pubblico al Salone di Cannes. Questo modello, che arricchisce la prestigiosa linea Fly di Azimut, è caratterizzato da un design esterno firmato da Alberto Mancini e interni curati da Fabio Fantolino. La visione di Mancini si traduce in esterni puliti e scultorei, mentre Fantolino porta negli interni una fusione perfetta tra eleganza, design e innovazione tecnica. Questo yacht rappresenta un ponte tra le atmosfere esclusive del mondo nautico e il design contemporaneo, dove materiali come il legno, il bronzo e laccati lucidi si incontrano in forme che bilanciano linearità e morbidezza.

Accanto a queste due novità, Azimut mette in mostra altri sei yacht che variano dalla Serie Fly, inclusi i modelli Fly 53 e Fly 68, ai recenti Magellano 60 e Verve 48, entrambi presentati per la prima volta al Cannes Yachting Festival, fino allo sportivo S7 con anima green e alla maestosa Grande Trideck, ammiraglia della flotta Azimut. Ogni modello esposto riflette l’impegno di Azimut verso l’innovazione, il design e la sostenibilità, confermando il brand come punto di riferimento nell’industria nautica di lusso.

Copyright Image: Sinergon LTD