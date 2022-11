Roger Dubuis Excalibur Liu Wei Monotourbillon è il quarto segnatempo firmato dalla Urban Culture Tribe. La Maison, incuriosita dallo stile inconfondibile dello scultore, disegnatore e pittore Liu Wei, gli ha concesso di accedere al luogo più significativo di tutti: la Manifattura. Proprio qui il talentuoso artista ha reinterpretato la caratteristica stella dell’iconico Excalibur MT.

Roger Dubuis Excalibur Liu Wei Monotourbillon: caratteristiche

Dedicandosi completamente alla sfida, Liu Wei ha immaginato una creazione contraddistinta da colori straordinari e da linee marcatamente architettoniche – una rappresentazione creativa del vivace e intricato mondo metropolitano.

Sempre pronto ad affrontare nuove sfide, lo scorso anno Roger Dubuis ha scelto di rielaborare completamente il suo capolavoro – l’Excalibur MT. Ora, esso presenta linee nette contemporanee e pulite sia sulla cassa che sul movimento, mentre l’iconica stella levita liberamente al di sopra del bariletto. Questa evoluzione, reinterpretata in chiave contemporanea, ha conferito al segnatempo uno standard ancora più elevato, fornendo al contempo a Liu Wei una tela versatile e stimolante su cui potersi esprimere.

Attraverso una composizione complessa di linee colorate, Liu Wei dà vita a lavori espressivi che rappresentano un ambiente dai contorni indefiniti, in continuo movimento e digitalizzato. Tale visione è stata riprodotta dagli orologiai di Roger Dubuis trasformando l’originale

Excalibur MT in un segnatempo sofisticato, illuminato da colori accesi e pulsante di luce e vitalità metropolitana.

Gli orologiai Roger Dubuis hanno immaginato un’ingegnosa soluzione a tre strati per dare vita alla visione artistica di Liu Wei. Il primo strato della decorazione crea un effetto sorprendente grazie al vetro zaffiro trasparente inciso con linee verticali su entrambi i lati. Ogni singola linea è stata colorata a mano con estrema precisione dagli orologiai ricorrendo a un procedimento meticoloso per cui ogni incisione deve essere completamente asciutta prima che la successiva venga dipinta.

Con straordinaria pazienza, alcune linee sono state riempite con classica lacca, mentre altre con vernice UV. Questo equilibrio accuratamente progettato fra linee dipinte e linee luminose crea una ricercata profondità architettonica sotto la luce UV, dimostrando al contempo la padronanza che gli orologiai Dubuis hanno della luminescenza. La selezione di tonalità e i loro effetti variabili riflettono la visione che l’artista ha della vibrazione e dell’energia che il paesaggio sempre mutevole delle città produce nel mondo.

Il secondo strato accoglie l’iconica stella di Roger Dubuis, il cui spessore è stato ridotto per armonizzarsi alla perfezione con il concept di Liu Wei, mentre la sua struttura grigia è contraddistinta da linee nere che creano un forte contrasto con l’intricata composizione di righe colorate. Questo rispecchia direttamente gli elementi usati dall’artista per spezzare la reiterazione sistematica di un certo motivo nelle sue opere.

Il terzo e ultimo strato presenta un fondello in cristallo zaffiro inciso al laser per creare linee orizzontali. La sovrapposizione delle righe, riempite a mano con vernice UV, crea un contrasto interessante con le righe verticali del primo strato. Il risultato di questo lavoro

esclusivo ed estremamente impegnativo è un vero e proprio esempio di arte contemporanea.

La flangia, poi, è un raffinato condensato di artigianalità espressiva: scegliendo di non applicare gli indicatori dei minuti sulla superficie grigio scuro, la Maison ha optato per far risaltare gli indici delle ore riempiendoli con SuperLuminova nero, che crea un vivido effetto lucente al buio e sotto i raggi UV. Questi elementi ricercati sono presenti anche nei loghi Roger Dubuis e Swiss Made che sono, per la prima volta, riempiti con SuperLuminova in polvere. L’impiego di tale sorprendente tecnica dà vita a tre look: argento di giorno, verde di notte e blu sotto i raggi UV.

Una delle maggiori espressioni dell’arte e del talento tecnico degli orologiai della Maison è il calibro RD512SQ. Riducendo il peso del tourbillon grazie al titanio e al cromo cobalto, la riserva di carica è stata ottimizzata a ben 72 ore, permettendo quindi di non indossare il

segnatempo nel weekend. A dimostrazione del fatto che nessun dettaglio viene trascurato, nel tourbillon non sono stati utilizzati materiali magnetici, così da fornire a chi indossa l’orologio un’esperienza ancora migliore.

Rifinito a mano con meticolosa cura, il segnatempo ha ricevuto la più esigente fra le certificazioni orologiere: il Poinçon de Genève, che premia l’eccellenza e le competenze più elevate; l’approccio visionario di Roger Dubuis è riconoscibile nelle sue decorazioni inattese e contrastanti come le superfici superiori con spazzolatura circolare e gli angoli lucidati.

L’Excalibur Liu Wei MT, la cui rarità è simboleggiata dall’edizione limitata a soli 8 esemplari, presenta una cassa da 42 mm in titanio grado 5 montata su un cinturino in pelle di vitello nera intercambiabile grazie a un sistema di sgancio rapido che garantisce massimo comfort e versatilità.

