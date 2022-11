Sanlorenzo 57Steel: varato il nuovo superyacht

Sanlorenzo 57Steel: è stata varata la prima unità della linea 57Steel nella cornice di La Spezia, sede della produzione superyacht del cantiere. La messa in acqua di questo modello in metallo segna un appuntamento molto importante nella costante crescita della Divisione Superyacht.

Questo primo esemplare di 56,50 metri di lunghezza con 5 ponti e una stazza di 1050 GT è il prototipo della linea e verrà consegnato al suo armatore a inizio 2023. La vendita è stata perfezionata dalla broker house West Nautical che ne ha seguito anche il project management.

A livello di design, il nuovo nato in casa Sanlorenzo è stato curato da Bernardo Zuccon, studio Zuccon International Project, che per la prima volta ha realizzato le linee esterne di un superyacht di queste dimensioni.

Sanlorenzo 57Steel: caratteristiche

Questo nuovo superyacht permette di avere spazi indoor e outdoor decisamente fuori dal comune e rivede in modo inedito le diverse funzioni degli ambienti bordo. Il layout del 57Steel altera infatti il tradizionale equilibrio per cui la timoneria, che normalmente si trova a prua dell’upper deck, viene ricollocata su di un altro ponte – il bridge deck tipico delle imbarcazioni di più grandi dimensioni – e regala la possibilità di utilizzare l’upper deck in un’ottica diversa. Proprio qui troviamo infatti la cabina armatoriale affacciata sull’ampio Owner deck, un ponte privato che garantisce un’esclusiva vista sul mare.

Grazie al layout inedito, a prua del main deck è stata collocata anche un’ampia cabina vip a tutto baglio, utilizzabile come una seconda cabina armatore. Sullo stesso ponte, la zona di poppa prevede una piscina dal fondo trasparente che permette alla luce di filtrare nella zona sottostante scandendo morbidamente gli spazi della beach area, la quale si può estendere ulteriormente verso l’acqua grazie alle terrazze abbattibili.

Curati dallo Studio Vickers di Londra, gli interni sono stati creati lavorando a stretto contatto con il cliente. Ciò ha permesso di realizzare ambienti caldi e accoglienti che incontrassero perfettamente le idee e i desideri dell’armatore.

Il 57Steel appena varato è il primo di quattro unità, tutte vendute, a cui si sommano altri 21 superyacht dai 44 ai 73 metri, attualmente in costruzione.

