Con un motore da 250 cavalli è possibile raggiungere i 30 nodi di velocità massima.

Libeccio 8.5 Walkaround è il modello di Gozzi Mimì, che offre una vivibilità senza precedenti, grazie alla configurazione walkaround e alla scelta di introdurvi un bagno separato, un’offerta finora inedita in questa tipologia e dimensioni.

Libeccio 8.5 Walkaround: caratteristiche

Libeccio 8.5 Walkaround è stato progettato con la collaborazione dello studio Valerio Rivellini Engineering & Design e riprende le caratteristiche salienti dei più recenti e innovativi modelli del Cantiere.

Come l’8.5 Classic, infatti, la nuova barca da un lato richiama volutamente l’affascinante tradizione sorrentina degli anni ’60 con un design classico e raffinato e, dall’altro, ripropone la medesima configurazione del 9.5 Walkaround offrendo un’ampia vivibilità delle zone esterne, grazie a una libertà di movimento inedita in queste dimensioni.

Libeccio 8.5 Walkaround si presenta dunque con linee classiche e pulite e offre spazi esterni generosi e convertibili a seconda delle esigenze dell’armatore o dei diversi momenti della giornata. A prua è stato progettato un ampio prendisole, mentre a poppa un comodo divano a C può essere trasformato in zona prendisole o in area dining.

Anche l’8.5 Walkaround si presenta dunque come un gozzo classico che si avvantaggia della più recente tecnologia moderna: è dotato di verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in plexiglass che fanno da sfondo agli scalini che portano al prendisole di prua. Sottocoperta un’ampia cabina matrimoniale, mentre un tavolino montabile è il piano d’appoggio ideale per organizzare aperitivi o cene sotto le stelle.

La motorizzazione è affidata a un di motore Yanmar da 195 a 250 hp, che spinge la barca a una velocità massima di 30 nodi.

