Poimo è scooter elettrico gonfiabile giapponese che sta nello zaino

Bizzarro, ma geniale!

Uno scooter elettrico gonfiabile potrebbe risolvere i problemi del traffico? All’Università di Tokyo è in fase di sviluppo il Poimo, scooter a quattro ruote che pesa solo 5,5 kg. La particolarità è che Poimo, il cui acronimo significa POrtable and Inflatable MObility, può essere trasportato in uno zaino e gonfiato per l’uso.

Il grande vantaggio rispetto ad altre proposte per la mobilità elettrica leggera è il suo peso. Se pensate che una delle biciclette elettriche più leggere e pieghevoli, la Gocycle pesa 16,5 kg e che le migliori biciclette pieghevoli senza motore elettrico pesano circa 10 kg, significa che questo scooter elettrico leggero gonfiabile offre davvero la soluzione più leggera con i suoi 5,5 kg.

Poimo è concepito in cinque componenti solidi e staccabili: due set di ruote, un motore elettrico, una batteria ed un manubrio con un controller wireless integrato È realizzato principalmente in poliuretano termoplastico, che è già utilizzato per realizzare prodotti come i materassi ad aria.

Il Poimo dovrebbe gonfiarsi in pochi minuti, ma con una pompa elettrica. Al momento non è chiaro quanto tempo ci vorrebbe per far gonfiare il Poimo con la classica pompa a pedale.

Il progetto Poimo ha coinvolto il ricercatore Ryosuke Yamamura di Mercari R4D, il designer Hisato Ogata di Takram, ed alcuni studenti dell’Università di Tokyo. La soluzione migliore doveva tenere conto di tutti i vantaggi di un veicolo elettrico sicuro per anche gli altri utenti della strada, ma allo stesso tempo abbastanza leggero da essere veramente portatile quando non in uso.

Non ultimo, i progettisti affermano che il corpo morbido di Poimo proteggerà i pedoni e il centauro in caso di incidente.

—–

