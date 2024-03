“Milano” di Tankoa Yachts, sviluppato in collaborazione con Nauta Design, è il nuovo superyacht da 70 metri, ispirato alla città meneghina, che combina eleganza e tecnologia avanzata, con un layout che privilegia la connessione con il mare e spazi lussuosi per il relax.

Tankoa Yachts, in collaborazione con Nauta Design, presenta il nuovo progetto “Milano”, che combina tecnologia all’avanguardia e un’attenzione meticolosa ai dettagli. Ispirato alla città di Milano, sinonimo di eleganza e design, il nuovo superyacht si estende su una lunghezza di 70 metri, con linee esterne moderne e raffinate. L’obiettivo di creare un legame intimo con l’ambiente marino si concretizza attraverso linee orizzontali allungate che evocano leggerezza e serenità.

Il layout di “Milano” presenta caratteristiche uniche, come la magnifica area di poppa, progettata per catturare immediatamente l’attenzione. Include un superbo beach-club con una sala lounge dotata di palestra convertibile, un’area relax con sauna e sala massaggi e murate laterali abbattibili che si aprono al livello del mare.

Ad aggiungere ulteriore fascino ecco un’elegante piscina esterna, accompagnata da un’ampia area prendisole completamente personalizzabile secondo le preferenze dell’armatore. Abbattendo le murate laterali si espande ulteriormente lo spazio del beach-club, trasformandolo in una spettacolare lounge privata sul mare, offrendo ulteriori metri quadrati di lusso e relax.

Una vera caratteristica chiave è la sala macchine su un unico livello situata sotto il ponte inferiore, che consente un passaggio diretto dagli alloggi degli ospiti al club sulla spiaggia del ponte inferiore. Sul ponte inferiore, adiacente alle quattro suite degli ospiti, c’è un garage specifico per water toys e attrezzature per immersioni, una laundry, la zona equipaggio, dodici cabine e una palestra entrambe ad uso dell’equipaggio.

Sul ponte principale gli ospiti si trovano di fronte a un’incredibile lounge all’aperto collegata al beach-club tramite scale centrali, seguita dal salone principale e dalla zona pranzo. Più avanti, ci sono due spaziose suite VIP con terrazze a scomparsa, una cucina e un garage anteriore capace di ospitare due tender, lunghi rispettivamente 9 metri e 8,5 metri.

Dedicato interamente all’armatore, il ponte superiore vanta una vasta cabina armatoriale con una vista panoramica mozzafiato verso prua, completata dall’accesso a una piscina privata e all’eliporto a prua. Questa lussuosa suite include un guardaroba walk-in, bagni Lui e Lei e uno studio. Spostandosi verso poppa, ecco il salone panoramico e l’area pranzo all’aperto.

Sul ponte di comando, oltre alla timoneria, troviamo la cabina del capitano e una sala cinema per l’intrattenimento degli ospiti. Il sundeck presenta un’altra area lounge all’aperto dotata di bar, lettini prendisole e due divani a forma di L rivolti fronte marcia, offrendo l’ambientazione perfetta per godersi panorami mozzafiato.

“Milano” si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità, adottando un sistema di propulsione diesel-elettrico. Questo innovativo impianto include quattro generatori a velocità variabile (CAT C32, con una potenza massima di 940 ekW) incaricati di fornire energia elettrica a due motori elettrici, ognuno da 1650 kW, consentendo una velocità massima di 16.5 nodi e alimentando i servizi di bordo.

Lo yacht sarà dotato di fuel cell in grado di fornire fino a 200 kW di potenza. Tankoa sta collaborando con i principali fornitori del settore per integrare fuel cell a metanolo, che attualmente offrono la migliore combinazione di sostenibilità, comfort e sicurezza. Questa iniziativa rimane aperta a futuri progressi nelle tecnologie per lo stoccaggio sicuro ed efficiente dell’idrogeno.

Copyright Image: Sinergon LTD