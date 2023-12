Il cantiere navale austriaco Silent Yachts ha varato due scafi del nuovo modello di catamarano solare elettrico, il Silent 62, che presenta il suo nuovissimo sistema di propulsione: più efficiente, silenzioso e dotato di una maggiore autonomia.

Questo sistema di propulsione all’avanguardia si basa sugli standard automobilistici, ed è pensato per essere offerto su tutti i modelli Silent. Questo sistema di propulsione di nuova generazione utilizza una batteria aggiornata con maggiore densità energetica e una capacità superiore. Ora, gli yacht beneficiano di tassi di ricarica ancora più veloci, grazie alla gestione termica ottimizzata delle celle.

Altre caratteristiche chiave della nuova batteria raffreddata ad acqua includono una durata estesa con oltre 3.500 cicli di ricarica. Le batterie sono certificate da DNV-GL e Lloyd’s Register. Una valutazione di impermeabilità IP65, insieme a un sistema di monitoraggio e spegnimento autonomo, garantisce i massimi livelli di sicurezza a bordo.

Con un rating di efficienza di circa il 96%, i nuovi motori elettrici offrono l’efficienza più alta sul mercato, ciò è reso possibile sfruttando l’ultima tecnologia dei motori sincrono a riluttanza con magneti permanenti. La struttura estremamente compatta e robusta dei motori è protetta da un involucro IP65 per massimizzare l’affidabilità.

Il nuovo sistema di propulsione include anche eliche interamente in carbonio che ricordano quelle dei sottomarini. Questo design innovativo elimina vibrazioni e rumore, fornendo un’efficienza senza precedenti e una navigazione silenziosa sull’acqua.

Uno dei due catamarani Silent 62 appena varati presenta un layout speciale. Il proprietario prevede di utilizzarlo anche per eventi aziendali a bordo ed è quindi il primo catamarano Silent a offrire la possibilità di avere diverse sale riunioni.

Per questo motivo, la cabina master nella parte anteriore del ponte principale di questo Silent 62 è stata trasformata in una sala riunioni completamente attrezzata. Al posto di un letto matrimoniale convenzionale, c’è un grande tavolo al centro circondato da sedute che possono ospitare fino a dieci persone. Il lato di dritta della stanza mantiene ancora un bagno en suite. A fine giornata, il tavolo delle riunioni può essere abbassato e coperto con un materasso, trasformandolo di nuovo in un grande letto. Anche la cabina situata a dritta è stata trasformata in una seconda sala riunioni più piccola, mentre la terza e più grande sala riunioni si trova nel salone.

Un altro punto di forza dello yacht è il sistema audio personalizzato di Martin Audio. In totale, è dotato di 32 altoparlanti. Cinque di essi sono sul flybridge. L’area esterna del ponte principale è dotata di 17 altoparlanti, e altri sette si trovano nel salone. Gli altoparlanti rimanenti sono nelle sale riunioni.

Inoltre, questo yacht dispone di una piattaforma idraulica che offre spazio sufficiente per due moto d’acqua elettriche che possono essere direttamente collegate allo yacht e ricaricate facilmente. Infine il secondo Silent 62 varato ha invece la configurazione classica di 4 cabine per gli ospiti ed 1 cabina per l’equipaggio.

Copyright Image: Sinergon LTD