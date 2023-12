Puma x Vivid Visions è la nuova capsule collection one-off sperimentale, che rappresenta un notevole passo avanti nel campo della moda sostenibile, nata dalla partnership tra il brand d’abbigliamento sportivo e l’upcycler statunitense Andrew Burgess.

Andrew Burgess, noto per il suo eccezionale talento nel riutilizzare tessuti inutilizzati e danneggiati, ha lavorato a stretto contatto con Puma per ideare cinque design unici, interamente realizzati con il tessuto Re:Fibre di Puma, un poliestere riciclato. Questa collaborazione si è concretizzata in una sessione fotografica presso l’iconico York Hall Leisure Centre di Londra, dove l’art direction ha sapientemente combinato elementi di fashion futuristico con una nostalgia retro sportiva, rendendo omaggio alle radici storiche di Puma e celebrando l’impegno di Andrew verso l’innovazione sostenibile.

La collezione, immortalata in immagini creative, mostra i capi ripetuti più volte, sottolineando le infinite possibilità offerte dalla moda circolare. In questo processo, i vecchi indumenti vengono continuamente trasformati in nuovi capi, in un ciclo senza fine di riutilizzo e rinnovamento.

La collezione Puma x Vivid Visions riflette la bellezza del processo di riciclaggio Re:Fibre. I capi incarnano la trasformazione dei tessuti triturati, depolimerizzati, ripolimerizzati e reinventati. Questa capsule si inserisce nell’ambito di Voices of A Re:Generation di Puma, un progetto che mira a migliorare la trasparenza e incrementare la comunicazione sugli sforzi verso la sostenibilità del brand. La capsule Puma x Vivid Visions è il culmine della campagna creativa Thread the Loop di Andrew, che ha come obiettivo la sensibilizzazione pubblica sugli sforzi di Puma per utilizzare il 100% di poliestere riciclato nei suoi prodotti.

Dal lancio del progetto pilota nel 2022, Puma ha prodotto maglie da allenamento riciclate per squadre di calcio di fama mondiale come Manchester City, AC Milan, Olympique de Marseille e Borussia Dortmund.

Questa collaborazione tra Puma e Andrew Burgess è un esempio lampante di come l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo nella moda, creando non solo capi esteticamente accattivanti, ma anche responsabili dal punto di vista ambientale.

Copyright Image: Sinergon LTD