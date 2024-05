La Mercedes-Benz CLE Cabrio è un concentrato di lusso, comfort e dinamismo.

La nuova Mercedes CLE Cabrio a quattro posti si distingue per un’incredibile fusione di dinamicità e comfort quotidiano, garantendo un piacere di guida a cielo aperto durante tutto l’anno. La CLE Cabrio è equipaggiata con tecnologie all’avanguardia come il sistema di deflettori elettrici Aircap e il riscaldamento dell’abitacolo Airscarf, entrambi ottimizzati per migliorare l’esperienza di guida in condizioni climatiche fresche.

Il design elegante è completato da una capote in tessuto isolante acustico, disponibile in colori nero, rosso o grigio. La sua struttura multistrato non solo assicura un eccellente isolamento termico rendendo l’abitacolo confortevole in tutte le stagioni, ma contribuisce anche a ridurre il rumore del vento e della strada. La capote è completamente automatizzata e può essere aperta o chiusa in soli 20 secondi fino a una velocità di 60 km/h.

In termini di dimensioni, la CLE Cabrio misura 4.850 mm di lunghezza, 1.861 mm di larghezza e 1.424 mm di altezza, con un passo di 2.865 mm. Queste misure conferiscono al veicolo un’abitabilità superiore rispetto alla Classe C Cabrio, offrendo maggiore spazio per le gambe, le spalle e i gomiti dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio è particolarmente capiente, con una capacità di 385 litri.

Nell’abitacolo, la CLE Cabrio spicca per il lusso e l’innovazione. È dotata di un display della strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici e un display centrale da 11,9 pollici orientato verso il conducente. L’illuminazione ambientale dinamica estende la sua eleganza all’interno dell’abitacolo, creando un’atmosfera avvolgente e raffinata, accentuata dall’uso di materiali di alta qualità come la pelle nappa e finiture cromate.

Per garantire il massimo comfort anche nei mesi più caldi, i sedili in pelle opzionali sono trattati con un rivestimento speciale che riflette i raggi solari, mantenendo la superficie fino a 12 gradi più fresca. Il sistema audio surround 3D Burmester, con Dolby Atmos, trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva, grazie anche agli altoparlanti integrati nei poggiatesta.

Il sistema di infotainment MBUX di terza generazione offre una personalizzazione senza pari. Gli utenti possono godere di app di intrattenimento come TikTok, videoconferenze Zoom o ascoltare radio e podcast tramite Audials, integrando il tutto in un ambiente estremamente personalizzato e interattivo.

La nuova CLE Cabrio non solo promette prestazioni dinamiche grazie al suo potente motore a sei cilindri e a un sistema di sospensioni avanzato, ma offre anche un comfort di guida eccezionale, con opzioni che variano da un assetto confortevole a uno più rigido e sportivo attraverso il selettore Dynamic Select. Ampio equipaggiamento di sicurezza, è inoltre, la prima Mercedes-Benz Cabrio con airbag per la testa separato per i passeggeri posteriori di serie.

Fonte Mercedes

Copyright Image: Sinergon LTD