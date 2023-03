Vogliono rubare una Brabham BT21 ma non sanno usare il cambio manuale

Succede in Australia dove alcuni ladri avevano preso di mira una rarissima Brabham BT21 da competizione in una abitazione di Melbourne. Più che un antifurto tecnologico, gps tracker o altro, i “soliti ignoti” si sono dovuti arrendere, ebbene si, davanti al cambio manuale.

L’auto da corsa rubata doveva partecipare alla Phillip Island Classic lo scorso weekend, ma i sogni del proprietario si sono infranti quando è stata rubata da un’abitazione di Toorak tra mercoledì notte e giovedì mattina di questa settimana.

Il furto è durato poco, perchè i ladri non sono riusciti a scappare con l’auto. Il risultato finale è stata una frizione rotta e con la Brabham abbandonata a poche strade di distanza, con grande sollievo del proprietario.

Poiché esistono ancora solo sei Brabham BT21 da competizione, è possibile che questo furto sia stato orchestrato da un gruppo organizzato, anche se privo di esperienza di guida con cambio manuale.

Police are investigating the theft of an extremely rare race car that was allegedly stolen from a property in Toorak between 11.30pm on 8 March and 4am on 9 March.

Anyone with information should contact Crime Stoppers.

