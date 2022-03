Tutti gli orari per non perdere il primo GP della stagione orfana di Valentino Rossi.

MotoGP Qatar 2022 orari – Il prossimo weekend inizia ufficialmente il Campionato del Mondo MotoGP 2022. Il semaforo verde scatterà con il Gran Premio del Qatar in programma domenica 6 marzo sul tracciato di Losail a Doha.

La classe regina scende in pista senza nove volte campione del mondo Valentino Rossi ma con tanta voglia di far divertire gli appassionati. Ci proveranno i vari Pecco Bagnaia, Luca Marini, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi a non far rimpiangere il Dottore. Tuttavia se la dovranno vedere con campione del calibro di Marc Marquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Maverick Vinales, Joan Mir e tutti gli altri.

MotoGP Qatar 2022 orari dirette SKY

A Seguire gli orari delle dirette TV su SKY del GP del Qatar.

Venerdì 4 marzo

9:50 | FP1 Moto3

10:45 | FP1 Moto2

11:40 | FP1 MotoGP

14:10 | FP2 Moto3

15:05 | FP2 Moto2

16:00 | FP2 MotoGP

Sabato 5 marzo

9:25 | FP3 Moto3

10:20 | FP3 Moto2

11:15 | FP3 MotoGP

13:30 | Qualifiche Moto3

14:25 | Qualifiche Moto2

15:20 | FP4 MotoGP

16:00 | Qualifiche MotoGP

Domenica 6 marzo

11:00 | Warm-Up Moto3

11:20 | Warm-Up Moto2

11:40 | Warm-Up MotoGP

13:00 | Gara Moto3

14:20 | Gara Moto2

16:00 | Gara MotoGP

MotoGP Qatar 2022 orari differite su TV8

A TV8 spettano invece le differite.

Sabato 5 marzo

18:45 | Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 6 marzo

18:35 | Gara Moto3 (Replica)

19:50 | Gara Moto2 (Replica)

21:35 | Gara MotoGP (Replica)

