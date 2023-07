Longines Spirit Zulu Time 2023: il perfetto compagno di viaggio

Il nuovo Longines Spirit Zulu Time 2023 esibisce un’inedita cassa in acciaio di 39 mm, a completamento delle referenze di maggiore dimensione. Il comfort di chi lo indossa trae vantaggio dalle sue dimensioni discrete: 21 mm da ansa ad ansa e 13,50 mm di spessore della cassa.

Longines Spirit Zulu Time 2023: il video

I nuovi modelli Longines Spirit Zulu Time sono disponibili con quadrante nero opaco, antracite sabbiato o blu soleil, con data a finestrella a ore 6 e lunetta con inserto in ceramica colorata. Nel modello di punta della collezione, la lunetta girevole bidirezionale e la corona sono in oro giallo 18 carati, mentre l’inserto in ceramica marrone cioccolato e la graduazione GMT dorata sottolineano ulteriormente il fascino estetico di questo orologio ad alte prestazioni.

Gli altri dettagli di design arricchiscono il fascino di questo straordinario orologio. La finestrella della data risalta sul quadrante antracite sabbiato con numeri beige, mentre le lancette e i numeri arabi sono rivestiti di Super-LumiNova old radium a sottolineare il tocco vintage.

L’orologio è completato da un bracciale in acciaio inossidabile, da un cinturino intercambiabile Nato marrone, una tonalità appositamente realizzata per questo segnatempo, e da un cinturino intercambiabile in pelle marrone con cuciture crema a contrasto, con sistema di regolazione fine che ne migliora ulteriormente il comfort al polso.

Alla stregua del modello del 2022, il nuovo Longines Spirit Zulu Time riflette l’esperienza centenaria del Marchio in questo tipo di segnatempo. Le sue origini e il suo nome derivano dal primo orologio da polso con due fusi orari prodotto nel 1925 con il simbolo Zulu sul quadrante (in riferimento alla lettera Z che indica l’ora universale nell’aviazione e nelle forze armate). Lo sviluppo di altri modelli GMT, destinati principalmente al settore aeronautico, ha contribuito a rafforzare il ruolo pionieristico di Longines in questo ambito.

Il Marchio, inoltre, ha aggiornato due componenti che, come la spirale in silicio, sono realizzate in materiale amagnetico. Ciò significa che l’orologio vanta la certificazione di resistenza al magnetismo secondo la norma ISO764. Resistendo ai campi da 600 a 800 gauss, le sue prestazioni non saranno influenzate dai numerosi campi magnetici sempre più presenti nella nostra vita quotidiana.

La tecnologia all’avanguardia di Longines consente di regolare la lancetta delle ore indipendentemente dall’indicatore GMT. I fusi orari supplementari si leggono grazie alla lancetta 24 ore e alla lunetta girevole bidirezionale, anch’essa graduata 24 ore. Il movimento certificato cronometro dal COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), è estremamente preciso e vanta una riserva di carica di 72 ore, in omaggio alle cinque stelle sul quadrante che, nella storia di Longines, sono sempre state garanzia di un calibro di altissima qualità.

