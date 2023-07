Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Sterrato si ispira agli entusiasmanti design delle supercar di Lamborghini Squadra Corse. La Maison presenta il nuovo Excalibur Spider Huracán Sterrato MB in una straordinaria versione blu e fa seguito all’omonimo modello

presentato lo scorso anno, che era stato proposto in una vivace tonalità arancione.

Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Sterrato: un calibro super-potente

Se si pensa al calibro RD630 come a un motore, allora chiaramente si innescano forti emozioni. Questo modello di Monobalancier non è solo un vero capolavoro di estetica dalla riserva di carica di 60 ore, ma offre anche una precisione estrema insieme ad un funzionamento ottimale, che distinguono Roger Dubuis.

Esteticamente, il movimento adotta la forma iconica delle prese d’aria esagonali, permettendo una transizione graduale dal design della supercar a quello del segnatempo. Da notare anche i doppi bariletti tra le ore 5 e le ore 7: una caratteristica distintiva degli orologi Huracán della Maison che rende omaggio ai serbatoi multi carburante del veicolo.

In parallelo a questo aspetto, il bilanciere a ore 12 appare inclinato in una posizione che richiama il tachimetro sul cruscotto della Sterrato. Il bilanciere dell’RD630 è inclinato a 12° e questa caratteristica innovativa compensa la posizione naturale del polso di chi lo sta indossando quando è adagiato su un tavolo. Così il bilanciere stesso resta in una posizione orizzontale più agevole. È un cambio di inclinazione semplice ma efficace, che riesce a migliorare di gran lunga le prestazioni senza la necessità di modificare le proporzioni dell’orologio.

Anche per il datario Roger Dubuis ha scelto una strada inaspettata. Osservando il retro, sul disco della data si notano una serie di simboli indecifrabili. Frontalmente, invece, il disco ruota davanti a un decodificatore colorato, che svela le cifre nella loro forma più chiara. L’ultima sorpresa è data dallo spettacolare fondo cassa, che svela una massa oscillante a 360° direttamente ispirata ai cerchioni della Huracán. Quando è in movimento, produce lo stesso effetto vorticoso che ci si potrebbe aspettare di vedere al fulmineo passaggio del veicolo su una pista sterrata.

Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Sterrato: stile e caratteristiche

Per garantire comfort e prestazioni, la cassa da 45 mm è realizzata in carbonio SMC (Sheet Moulding Compound), un materiale composito nove volte più leggero dell’oro e di natura robusta, che offre un elevato rapporto tra resistenza ai graffi e leggerezza. La cassa ha una lunetta in titanio DLC nero, costruita con una struttura dal maggior spessore in corrispondenza dei sei indici principali dei minuti, volta a rappresentare i robusti parafanghi che nell’autovettura forniscono una sicurezza avanzata. Grazie a quest’uso combinato di carbonio SMC e titanio DLC nero, l’orologio risulta leggero e resistente per permettere di affrontare le avventure del quotidiano con sicurezza, proprio come con una supercar.

Ai lati della cassa sono stati aggiunti degli inserti di gomma blu in omaggio all’alettone distintivo della macchina, mentre la corona a forma di bullone è ispirata ai dadi delle ruote della Huracán. Le due barre nette sul quadrante, che vanno dalle ore 12 alle ore 5 e alle ore 7, sono un omaggio ai portapacchi di cui è dotato il veicolo.

Infine, per non lasciare dubbi sull’ispirazione alla base di questo modello, il fondello dell’Excalibur Huracán Sterrato presenta il logo nero impresso sul vetro zaffiro, con cui si conferma la solida partnership tra Roger Dubuis e Lamborghini Squadra Corse iniziata nel 2017.

Camouflage in blu

Il cinturino in caucciù è decorato con un motivo mimetico realizzato con diverse sfumature di blu. Il motivo camouflage è un omaggio allo stile robusto di questo orologio, realizzato con un processo ingegnoso chiamato vulcanizzazione combinata. Sul lato interno il cinturino è realizzato in caucciù nero ed è decorato con un pattern identico a quello degli pneumatici Pirelli Trofeo R, mentre il sistema di sgancio rapido consente a chi lo indossa di cambiare il cinturino in pochi secondi per dare all’orologio un tocco più personale.

Questa edizione blu dell’Excalibur Spider Huracán Sterrato MB è limitata a soli 28 esemplari, il che la rende un modello raro da collezione destinato ai veri appassionati.

