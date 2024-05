Festina On the Square: la nuova dimensione Art Déco

La collezione Festina On the Square riscopre il fascino del design Art Déco con modelli cronografi e solo tempo.

Festina ridefinisce il concetto di tempo con la sua nuova collezione On the Square, un tributo alle geometrie tipiche del periodo Art Déco. Tornando alle origini, Festina abbandona volutamente le linee morbide in favore di un design disciplinato e determinato. Questa collezione celebra il fascino delle linee squadrate e la transizione dell’orologio dalla tasca al polso, avvenuta nei primi anni del Novecento.

Il nome “On the Square” evoca il tema geometrico della collezione, una rottura con i tradizionali design rotondi. La collezione è stata ideata dal dipartimento creativo di Festina, che ha saputo fondere gusto contemporaneo e classicità. La gamma include modelli cronografi e solo tempo, perfettamente in grado di esprimere forza, ricercatezza e semplicità.

Il cuore della collezione cronografi è una cassa quasi quadrata da 38 x 37 mm, declinata in 14 referenze tutte realizzate in acciaio inossidabile 316L. Questi modelli sono proposti in una varietà di colori di quadranti e possono essere personalizzati con un bracciale con chiusura déployante a due pulsanti o un cinturino in pelle con cuciture bianche. L’estetica si ispira agli anni ’80, con accostamenti cromatici di acciaio e oro.

Tutti i cronografi sono alimentati da un movimento al quarzo JS20-H1 prodotto da Miyota. La cassa dalle dimensioni compatte di 36 x 36,5 mm conferisce un’eleganza unica. Anche questi otto modelli offrono la scelta tra un bracciale con chiusura déployante e un cinturino in pelle con cuciture a contrasto e fibbia ad ardiglione.

La collezione solo tempo si distingue per le sue proporzioni armoniose e la forma rettangolare. Disponibili nelle misure 40,5 x 36 mm per i modelli maschili dotati di movimenti al quarzo Miyota GR12 e GN12. La collezione si completa con sei modelli maschili da 33,3 x 39,2, tutti con cassa in acciaio e movimenti al quarzo GR12 e GN12. I quadranti essenziali abbinati a cinturini in pelle effetto coccodrillo combinano semplicità ed eleganza, rendendo questi orologi perfetti per qualsiasi occasione.

La collezione Festina On the Square è l’emblema di un lusso discreto e senza tempo. Questa linea di orologi unisce design geometrico, proporzioni armoniose e dettagli raffinati, creando una combinazione vincente di funzionalità ed eleganza. Perfetti per chi cerca un accessorio distintivo che rappresenti una sintesi di passato e presente.

Fonte Festina

Copyright Image: Sinergon LTD