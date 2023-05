In occasione del Gran Premio di Miami, Palm Angels ha dato il benvenuto a due nuove collezioni nate dall’incontro propulsivo con il mondo delle corse. La partnership con MoneyGram Haas F1 Team ha ispirato il duplice lancio delle collezioni Palm Angels Racing e Palm Angels x MoneyGram Haas F1 Team.

Palm Angels x MoneyGram Haas F1 Team: due nuove collezioni racing

Valori condivisi e una costante ricerca di superare i propri confini, l’America incontra l’Italia e viceversa in questa partnership che rappresenta un viaggio verso nuove sfide che i due Brand hanno intrapreso insieme. Palm Angels e il team Americano di F1 promuovono da sempre un modo di essere liberi, rafforzato da una partnership senza precedenti, di cui Palm Angels funge da EntArtainment Curator, che è stato celebrato a Miami con il lancio di due collezioni, ognuna delle quali con un tag specifico: la red tag per Palm Angels Racing e la black tag per la collezione Palm Angels x MoneyGram Haas F1 Team.

La collezione Palm Angels Racing, red tag, è una estensione della visione del Brand applicata allo sport che qui esplora l’abbigliamento da corsa e da pit lane con nuove linee, colori e vestibilità, e che assorbe il fascino dell’atmosfera a bordo pista, per fondere tutto in capi inediti, dallo stile inconfondibile, rivolti a tutti gli appassionati delle corse, e non solo.

La collezione Palm Angels Racing comprende T-shirt, felpe girocollo, felpe con cappuccio, pantaloni chino e camicie a maniche corte in stile Miami, oltre a capi speciali, come la Paddock Varsity Jacket, un classico nel suo genere, rivisitato e riletto con il linguaggio di Palm Angels.

Con i colori caratteristici – bianco, nero e profili rossi -, il motivo ricorrente icona della collezione Palm Angels Racing – due bandiere sventolanti, una a scacchi e una con piccola palma nera in campo bianco – e le sue linee inconfondibili, la Paddock Varsity Jacket è il capo perfetto per affrontare le sfide quotidiane, non solo sulle piste.

In occasione del Gran Premio, Palm Angels ha realizzato una T-shirt ufficiale, omaggio a Miami, che riporta la data della gara con una stampa grafica che evoca il mondo delle corse con tocchi inaspettati di glicine e turchese. Oltre a un cappellino da baseball nero con cordino rosso in rilievo, il brand presenta una nuova sneaker super leggera dal design aerodinamico con l’allacciatura decentrata e la suola perforata ammortizzante.

La collezione Palm Angels x MoneyGram Haas F1 Team, black tag, offre una selezione di capi per i fan di Haas e per tutti gli amanti della velocità dal gusto raffinato. La collezione permette di immergersi nell’emozionante atmosfera dei motori ruggenti sfoggiando la tipica T-shirt con monogramma in gotico, la tracksuit nera con i loghi di Palm Angels e Haas e il nastro laterale stellato, o il Paddock Vest, un capo con un’allure elegante per aggiungere un tocco di stile a qualsiasi look.

