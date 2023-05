Orari F1 GP Miami 2023 oggi su TV8 con diretta SKY e NOW

Ecco gli orari di F1 del GP di Milani su TV8 con la gara in differita alle 23 ed alle 21.30 in diretta su SKY. Il tracciato di 5,41 km del Miami International Autodrome offre un’esperienza spettacolare sia per i piloti sia per il pubblico, con curve veloci e tratti in cui le vetture possono raggiungere elevate velocità.

In testa alla classifica F1 attuale troviamo Max Verstappen con 93 punti, seguito da Sergio Perez e Fernando Alonso. Hamilton si trova al quarto posto con 48 punti, mentre Sainz e Leclerc occupano rispettivamente il quinto e sesto posto. Nella griglia di partenza del GP di Miami, la pole position è stata conquistata da Sergio Perez, seguito da Alonso e Carlos Sainz.

Il Gran Premio di Miami, sarà il quinto della stagione e l’ultimo al di fuori dell’Europa prima del ritorno ad Imola il 21 maggio.

Griglia di partenza GP Miami F1 2023

Prima fila

1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

Seconda fila

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Kevin Magnussen (Haas)

Terza fila

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

Quarta fila

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

Quinta fila

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Sesta fila

11. Alexander Albon (Williams)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

Settima fila

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Ottava fila

15. Nyck de Vries (AlphaTauri)

16. Lando Norris (McLaren)

Nona fila

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

Decima fila

19. Oscar Piastri (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)

Orari F1 Miami oggi su TV8

Domenica 7 Maggio

Ore 23:00 Gara – differita

Orari F1 Miami oggi su SKY e NOW

Domenica 7 Maggio

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 21.30: F1 gara

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24.00: Paddock Live – #skymotori

Ore 1.00: Race Anatomy

