Tutte le date della prossima stagione del Motomondiale: 21 Gran Premi con il debutto di Indonesia e Finlandia

Dopo la conquista del Mondiale 2021 di Fabio Quartararo e già tempo di pensare alla prossima stagione ed al Calendario del Campionato Mondiale MotoGP 2022. Tuttavia, la stagione 2022 prenderà il via, come di consueto, sotto le luci del Qatar all’inizio di marzo (6-8). Poi, dal 18 al 20 marzo si correrà sul nuovissimo Mandalika International Street Circuit in Indonesia.

Dopo un fine settimana di riposo, seguirà un doppio appuntamento tra Argentina e America per iniziare aprile in grande stile. Seguirà un viaggio a Portimao dal 22-24 aprile come prima gara europea della stagione. Poi si andrà a Jerez per il GP di Spagna dal 29 aprile al 1° maggio, per continuare con i GP di Francia, Italia, Catalogna, Germania e Olanda che si svolgono tra maggio e giugno. Dall’8 al 10 luglio, prima delle tre settimane di pausa estiva, il paddock della MotoGP si reca al KymiRing per il primo GP di Finlandia dal 1982. Il GP di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli si svolgerà dal 2 al 4 settembre, prima di un triplo appuntamento. A seguire il calendario completo.

Calendario Campionato MotoGP 2022

Data Gran Premio Circuito 06-mar Qatar* Losail International Circuit 20-mar Indonesia** Mandalika International Street Circuit 03-apr Argentina Termas de Rio Hondo 10-apr Americhe Circuit of The Americas 24-apr Portogallo Algarve International Circuit 01-mag Spagna Circuito de Jerez-Ángel Nieto 15-mag Francia Le Mans 29-mag Italia Autodromo del Mugello 05-giu Catalogna Barcelona-Catalunya 19-giu Germania Sachsenring 26-giu Olanda TT Circuit Assen 10-lug Finlandia** KymiRing 07-ago Gran Bretagna Silverstone Circuit 21-ago Austria Red Bull Ring-Spielberg 04-set San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 18-set Aragona MotorLand Aragón 25-set Giappone Twin Ring Motegi 02-ott Thailandia Chang International Circuit 16-ott Australia Philip Island 23-ott Malaysia Sepang International Circuit 06-nov Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

*Gara notturna

**Pista in omologazione

Calendario test pre-stagionali 2022

Sono previsti due test per la MotoGP all’inizio del 2022, più lo shakedown test al Sepang International Circuit a cui parteciperanno solo i collaudatori ufficiali ed i rookie. Il secondo test si svolgerà in Indonesia. Tuttavia Il set-up si svolge nei due giorni che precedono i test MotoGP.

– Shakedown Test: 31 gennaio – 2 febbraio

– Test di Sepang: 5 – 6 febbraio

– Mandalika Test: 11 – 13 febbraio