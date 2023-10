E’ ufficiale, Marc Marquez ha firmato con il Team Gresini Ducati ed il prossimo anno guiderà la Rossa di Borgo Panigale insieme al fratello Alex, confermato nella squadra. La famiglia Gresini ha messo a segno un colpo da novanta assicurandosi lo spagnolo otto volte campione del mondo.

E’ inutile che ci nascondiamo, il 30enne di Cervera è un pilota che se è in forma è in ancora in grado di fare la differenza. Tuttavia sarà un pilota “ingombrante” che saprà alzare il livello della squadra creata dal compianto e leggendario Fausto Gresini e saprà creare lo “scompiglio” tra gli attuali piloti della Ducati. Diciamocelo chiaramente, con Marc Marquez in sella ad una moto competitiva in grado di farlo lottare per il suo nono titolo iridato, a guadagnarci sarà tutto il circus del Motomondiale.

Marc Marquez: dichiarazione ufficiale

Marquez è convinto, giustamente, di aver fatto la scelta giusta per sua crescita che lo potrebbe portare a raggiungere e superare Valentino Rossi:

“Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato.”

Dal canto suo, Nadia Padovani Gresini ha l’occasione di rompere gli schemi tra le squadre satellite:

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23”.

