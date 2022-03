Tutti gli orari MotoGP Indonesia 2022 con le gare delle Moto2 e Moto3 in diretta SKY, DAZN e NOW ed in differita su TV8 in chiaro e gratis.

Ecco tutti gli Orari MotoGP Indonesia 2022 per seguire il Gran Premio di Indonesia, seconda prova del Campionato del Mondo MotoGP 2022 che si disputerà il prossimo fine settimana sul nuovo circuito Pertamina Mandalika.

Dopo l’incredibile tripletta italiana, sale l’attesa per rivedere in pista i nostri piloti, soprattutto quelli della MotoGP. Dopo la strepitosa vittoria in Qatar, Enea Bastianini dovrà difendersi dalle Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller, e dai vari Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Joan Mir, Aleix Espargaro solo per citarne alcuni.

MotoGP Indonesia 2022: orari diretta SKY

Qui sotto tutti gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Mandalika (Indonesia), in streaming anche su NOW. Attenzione, perchè il fuso orario costringerà ad una levataccia agli appassionati del motomondiale. Le prove e le qualifiche si terranno nel corso della notte italiana, mentre le gare andranno in onda dalle 5 del mattino della domenica.

Venerdì 18 marzo

02:00 Prove Libere 1 Moto3

02:55 Prove Libere 1 Moto2

03:50 Prove Libere 1 MotoGP

06:15 Prove Libere 2 Moto3

07:10 Prove Libere 2 Moto2

Sabato 19 marzo

02:00 Prove Libere 3 Moto3

02:55 Prove Libere 3 Moto2

03:50 Prove Libere 3 MotoGP

05:35 Qualifiche Moto3

06:30 Qualifiche Moto2

07:25 Prove Libere 4 MotoGP

08:05 Qualifiche MotoGP

Domenica 20 marzo

03:00 Warm Up Moto3

03:20 Warm Up Moto2

03:40 Warm Up MotoGP

05:00 Gara Moto3

06:20 Gara Moto2

08:00 Gara MotoGP

MotoGP Indonesia 2022: orari differita TV8

Qui invece gli orari di TV8 per poter vedere il Gran Premio di Indonesia in differita, in chiaro e gratis. Il fuso orario permetterà di vedere la replica nell’orario più classico per le gare, ovvero le 15.15 italiane.

Sabato 19 marzo

13:00 Qualifiche Sintesi

Domenica 20 marzo

12:15 Gara Moto3

13:30 Gara Moto2

15:15 Gara MotoGP

