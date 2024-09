Nuova Volvo XC90, ben più di un restyling

La nuova Volvo XC90 rinfresca il design e cambia completamente nei contenuti, con un nuovo plug-in hybrid che offre 70 km di autonomia in elettrico. Prime consegne a fine 2024.

La nuova Volvo XC90 è ben più di un facelift. Questo aggiornamento dell’ammiraglia SUV del marchio svedese porta con sé una serie di miglioramenti sia in termini di tecnologia che di design, a dire che l’auto non è ancora pronta a salutare il mercato.

La nuova Volvo XC90 rimane un SUV a sette posti con forte accento su comfort e sicurezza, con oltre 70 kmdi autonomia in modalità completamente elettrica con una singola ricarica, permettendo a molti conducenti di affrontare gli spostamenti quotidiani senza dover utilizzare il motore a benzina.

Le ordinazioni per la nuova Volvo XC90 sono già aperte, con la produzione che inizierà verso la fine del 2024 e le prime consegne ai clienti previste per la fine dell’anno.

Un design rinfrescato

L’esterno della XC90 è stato aggiornato con un design più moderno, che trae ispirazione dai modelli più recenti completamente elettrici, in particolare dalla EX40 e dalla EX90. Tuttavia, le novità più rilevanti si trovano all’interno del veicolo.

L’abitacolo è stato rinnovato con un’attenzione particolare alla funzionalità, introducendo le più recenti innovazioni dell’interfaccia utente, simili a quelle presenti nella EX90 e nella EX30 di Volvo. Tra queste, spicca uno schermo centrale touch di dimensioni più grandi rispetto a prima e con una risoluzione più alta, che migliora l’esperienza d’uso e offre accesso a nuove funzioni, app e aggiornamenti software regolari.

Gli interni aggiornati presentano un abitacolo ridisegnato che rappresenta al meglio il design scandinavo moderno. Il cruscotto ha assunto una forma più orizzontale, incorporando pannelli decorativi realizzati con materiali riciclati, mentre le nuove bocchette d’aria verticali aggiungono un tocco di freschezza al design. L’illuminazione è stata studiata per creare un’atmosfera ancora più lussuosa durante la notte.

Confortevole e sicura

La Volvo XC90 è tra i veicoli più sicuri sulla strada, dotata di una cellula di sicurezza avanzata e di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza.

Grazie al radar e a una telecamera frontale, la XC90 è in grado di rilevare se ha deviato nella corsia opposta e correggersi automaticamente per tornare sulla traiettoria giusta. Aiuta anche a prevenire le uscite di strada e può frenare e sterzare per evitare collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti.

La XC90 offre un comfort di seduta migliorato e una sospensione ottimizzata. Ogni ammortizzatore si adatta meccanicamente alle condizioni stradali attuali, ottimizzando sia il comfort che la stabilità, per un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Il sistema di sospensioni pneumatiche può abbassare o alzare l’auto a seconda delle esigenze, ad esempio per facilitare l’ingresso e l’uscita, migliorare l’aerodinamica a velocità elevate o aumentare la distanza dal suolo per affrontare terreni accidentati. Inoltre, Volvo Cars ha aggiunto un ulteriore isolamento acustico per ridurre ulteriormente il rumore del vento e della strada.