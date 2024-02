Volvo EX40 e Volvo EC40 sono i nuovi nomi per i SUV compatti svedesi, che godono ora anche di Performance Pack per una migliore accelerazione

L’aggiornamento del 2024 per le Volvo XC40 e C40 Recharge prevede un cambio di nome: da quest’anno si chiamano rispettivamente Volvo EX40 e Volvo EC40, nomenclatura che varia solo per le versioni elettriche. Ciò significa che la versione endotermica continua a chiamarsi Volvo XC40.

La scelta si deve alla volontà del costruttore svedese di uniformare i nomi della sua ormai ampia gamma elettrica, che prevede quindi EX30, EX90 ed EM90; nonché la direzione del marchio di produrre solo auto elettriche da qui al 2030.

Volvo EX40 e Volvo EC40: perché il cambio di nome?

La scelta di Volvo è volta prima di tutto a rimuovere il badge Recharge da tutta la sua gamma, badge che fu introdotto nel 2020 proprio con il lancio della XC40 elettrica, il suo primo modello a batterie (e noi c’eravamo).

In seguito, Recharge ha riguardato tutta la gamma BEV e plug-in hybrid del marchio, ma con l’arrivo della EX90 e quindi la ormai chiara direzione, secondo il marchio non serve più. Per questo, anche i modelli ibridi plug-in, come la V60 o la nuova XC60 prevista proprio per quest’anno, e non solo elettrica.

I modelli ibridi saranno indicati con i classici T6 o T8 in base alla potenza.

Volvo ha dichiarato infatti che nel 2023 i modelli elettrici hanno rappresentato il 16% delle sue vendite globali, e prevede che nel 2024, grazie all’arrivo della EX90, dopo i suoi ritardi; e soprattutto della EX30 la percentuale sia destinata a crescere.

Più potenti

Non si tratta solamente di un cambio nome, ma anche di qualche cambiamento tecnico.

Infatti, le Volvo EX40 e Volvo EC40 più potenti, cioè nelle varianti Twin Motor, godranno del nuovo Performance pack distribuito via software nel corso dell’anno, in alcuni mercati.

Si tratta di un incremento di 25 kW o 33 CV pensato per una maggiore accelerazione, e che include anche una mappatura dedicata dei pedali per una risposta più rapida dell’acceleratore, e la modalità di guida Performance per sfruttare appieno tutti i 442 CV di potenza.

L’aggiornamento può essere scaricato come optional attraverso l’app ufficiale Volvo Cars per chi ordina una nuova auto, ma sarà anche disponibile per i proprietari delle C40 e XC40 Recharge pre-model year, che potranno sempre comprarlo via web.

Inoltre, Volvo EX40, EC40 e XC40 sono ora disponibili in Black Edition, che segue quanto visto sulla XC60 Black Edition del 2023. Questa edizione speciale vede i modelli tinti in Black Onyx, con badge in nero lucido e cerchi da 20 pollici a 5 razze sempre in gloss black.

All’interno, si può scegliere tra microtech o carbone tessile.

Novità anche per XC60 e XC90

Oltre a EX40 ed EC40, ci sono novità per i motori ibridi di XC60 e XC90.

I due SUV mild hybrid adottano ora un motore più efficiente, con riduzioni delle emissioni di CO2 e risparmio sul carburante fino al 4% su XC60 e fino al 2% su XC90, su ciclo WLTP.

Fonte: Volvo

