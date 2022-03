Con la Hongqi H5 stavolta i cinesi sfidano davvero i tedeschi

Hongqi H5 è la nuova berlina di lusso cinese copia di una Rolls che sfida in Cina Audi A6, Mercedes Classe E e BMW Serie 5

Hongqi H5, la berlina più compatta del marchio cinese, sarà ufficialmente presentata ad aprile 2022, in occasione del Salone di Pechino, ma già in questi giorni sono state svelate le prime immagini che mostrano il suo design, molto ispirato alla più grande H9 che abbiamo già conosciuto.

Anche lei, insomma, sembra all’anteriore una copia venuta male di una Rolls-Royce, e segue il “corso stilistico” lanciato qualche anno fa dalla terribile E115 Concept. Ad ogni modo, la berlina di lusso è riservata al mercato cinese, nel quale punta a sfidare Mercedes Classe E, Audi A6 e BMW Serie 5.

Il design della Hongqi H5

Le somiglianze con la più grande H9 sono molte, tanto che non è molto semplice distinguerle. Il design è comunque piuttosto vicino a quello di una Rolls Royce, ma meno elegante, con la grande griglia verticale cromata e il motivo “Red Flag“, quella cromatura rossa che attraversa tutto il cofano fino all’inizio della griglia.

I fari sono divisi in due: in alto, di fianco alla griglia, non le luci principali ma le diurne a LED, con motivo elaborato che simula un dragone cinese. In basso, nascosti nel paraurti, ci sono gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Il posteriore si distacca dallo stile Rolls, e adotta una linea diversa con il gruppo ottico spesso e collegato al centro, che ricorda vagamente il design delle luci posteriori dell’Audi e-tron GT.

Gli interni sono tecnologici, vicini a quanto abbiamo visto sulle ultime vetture americane (Tesla, Ford Mustang Mach-E), ma anche su qualche tedesca. C’è quindi un grande schermo touch, di impostazione verticale, orientato al conducente, e un volante a tre razze con tasti soft touch.

Il motore

Hongqi H5 inizialmente avrà un motore 4 cilindri turbocompresso da 2,0 litri, affiancato a una propulsione plug-in hybrid con unità a benzina da 1.5 litri. I dettagli sulla potenza saranno però rivelati al Salone di Pechino.

—–

