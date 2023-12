Mido Ocean Star GMT Limited Edition è progettato specificamente per i diver italiani più temerari. Questa esclusiva versione, prodotta in soli 250 esemplari e disponibile esclusivamente per l’Italia, rappresenta un vero gioiello dell’orologeria subacquea.

Il cuore pulsante di questa edizione limitata è il calibro 80 con spirale Nivachron, che assicura un’eccellente precisione. Grazie alla sua funzione GMT, l’orologio offre la comodità di monitorare un secondo fuso orario direttamente sul quadrante, un dettaglio indispensabile per i viaggiatori e gli appassionati di immersioni. L’Ocean Star GMT Limited Edition Italia è impermeabile fino a 200 metri, unendosi perfettamente allo spirito avventuroso degli esploratori marini.

Il design di questo orologio Mido è caratterizzato da un quadrante nero dal finish vellutato, impreziosito dal verde del rehaut e da una piccola bandiera italiana che ne sottolinea l’esclusività. La ghiera in ceramica high-tech non solo è funzionale ma crea anche un contrasto visivo accattivante con il resto del quadrante.

Per offrire versatilità e stile, Mido ha incluso due opzioni di cinturino. Il primo è un bracciale in acciaio a tre maglie con easy click per un cambio rapido, mentre il secondo è un cinturino in tessuto Nato Style, caratterizzato da linee nere e grigie con una sottile linea centrale verde. Questa combinazione offre agli utenti la possibilità di adattare l’orologio al proprio stile o all’attività svolta.

La leggibilità è un altro punto di forza dell’Ocean Star GMT. Mido ha sapientemente differenziato le lancette per le loro funzioni specifiche. Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi sono affiancate da un’ulteriore lancetta delle 24 ore in verde, che indica l’ora in un secondo fuso orario. Il Super-LumiNova bianco sulle lancette e sugli indici garantisce visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Una finestrella mostra la data alle ore 3, e un vetro zaffiro antiriflesso protegge il quadrante.

La cassa in acciaio dell’orologio presenta una finitura alternata tra lucida e satinata e un fondello a vite decorato con un mappamondo inciso. Il calibro 80, con la sua riserva di carica fino a 80 ore e i componenti finemente decorati con Côtes de Genêve, esemplifica la maestria orologiera di Mido.

