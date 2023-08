Volvo EM90: svelata la prima immagine della monovolume elettrica

È ufficiale: si chiama Volvo EM90 la prima monovolume elettrica del marchio svedese, che sarà presentata in Cina il prossimo 12 novembre 2023, data in cui i clienti cinesi potranno iniziare a ordinarla.

La vettura sarà lanciata anche in Occidente, probabilmente prima negli USA e poi nei mercati europei, a partire dal 2024. Quinto modello elettrico di Volvo, è il terzo a nascere su una piattaforma dedicata, come già Volvo EX90 e Ex30.

Cosa sappiamo della Volvo EM90

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali della Volvo EM90, se non che per l’azienda svedese porta avanti il concetto di vettura che premia lo spazio e la persona, veicolo premium pensato per viaggiare comodi e continuare con le proprie attività quotidiane, come il lavoro, la lettura, la visione di un film.

Dalla foto pubblicata, in copertina, possiamo presupporre che sia la versione di serie della Volvo Recharge Concept, il prototipo presentato nel 2022 e che in effetti univa le forme di una monovolume con quelle di un SUV e ha introdotto il nuovo corso stilistico già adottato su EX90 e EX30.

Lo si vede, per esempio, dai fari posteriori allungati ma anche a sviluppo in larghezza, così come dalla scritta Volvo a LED, elemento presente anche sul prototipo. O dal doppio tetto panoramico, pensato, nell’ottica del design scandinavo, per portare all’interno maggiore luminosità.

A parte il colore, non si vede altro. Lato tecnico, la piattaforma sarà sicuramente la SEA di Geely, la versione più grande e quindi condivisa con la Volvo EX90, la Polestar 3 e la Lotus Eletre, ma soprattutto con la Zeekr 009, la monovolume di lusso del marchio cinese lanciata in Cina lo scorso anno, e che non farà concorrenza a Volvo in Europa visto che Zeekr non ha intenzione di venderla dalle nostre parti.

Possiamo quindi ipotizzare prestazioni simili, se non le stesse, della EX90: nella configurazione massima due motori elettrici per 517 CV di potenza e batteria da 111 kWh, che potrebbe assicurare 600 km di autonomia o poco meno. Il sistema di tensione a 800 Volt le permetterebbe di recuperare l’80% in meno di 30 minuti. Se invece dovesse condividere le prestazioni con la Zeekr 009, la potenza salirebbe a 544 CV e l’autonomia fino a 800 km grazie alla batteria CATL da 116 kWh.

