Le auto elettriche sono ormai una realtà: quante volte, ormai, abbiamo sentito pronunciare questa frase, ma ci sono ancora aspetti legati alla mobilità elettrica sui quali occorre fare chiarezza. Uno di questi è il significato e l’utilizzo di kW, acronimo di kilowatt, e di kWh, acronimo di kilowattora. Si tratta, ed è risaputo, delle unità di misura principali delle vetture a zero emissioni, ma spesso questi due termini vengono usati uno al posto dell’altro, oppure semplicemente in modo non appropriato.

Dopo aver approfondito tutte le sigle dell’auto elettrica, quindi, qui ci concentriamo soltanto su kW e kWh, cercando di risolvere tutti i dubbi una volta per tutte.

La differenza tra kW e kWh

Il primo punto è sicuramente chiarire la differenza tra kW e kWh. Se il kW indica la potenza elettrica, il kWh identifica l’energia elettrica consumata in un certo lasso di tempo o utilizzo. Sono due termini provenienti dal mondo dell’energia e che negli ultimi anni sono stati traslati all’universo delle quattro ruote, visto che le auto elettriche sono sempre più popolari.

Riassumendo, è sbagliato dire, come spesso di fa, “la mia vettura consuma tot kW”. Per non incorrere in gaffe, occorre tenere presente una semplice equazione: i kW sono equiparabili ai Cv dell’auto tradizionale, mentre i kWh sono il corrispettivo dei litri di carburante consumati. Ma non solo. Ecco perché è necessario approfondire singolarmente le due sigle.

Kilowatt: potenza dell’auto o della ricarica?

Sul libretto dell’auto la potenza viene da sempre indicata in kilowatt: per questo, il termine kW è già noto da tempo, così come è noto che 1 Cv corrisponde a 0,74 kW. Ma quando si parla di auto elettrica l’area di utilizzo del termine kW è decisamente più ampia. Con questa unità di misura si intende infatti anche la potenza di ricarica del veicolo elettrico.

Una ricarica lenta può variare da 3,5 kW a 22 kW, mentre gli impianti di ricarica veloce di ultima generazione possono arrivare fino a 350 kW. Per questo, è fondamentale che chi guida un’auto elettrica impari ad avere familiarità con questa unità di misura. Per non fare confusione, possiamo concludere dicendo che l’utilizzo più corretto del termine kilowatt è riferito proprio alla potenza della ricarica, mentre per la potenza dell’auto, come per le vetture tradizionali, è preferibile usare come riferimento i cavalli.

Kilowattora: consumo o capacità della batteria?

Anche il kWh è un termine con il quale abbiamo già familiarità, dato che i costi delle bollette domestiche sono “misurati” proprio in kilowattora. Naturale, quindi, che anche i consumi dell’auto elettrica, ovvero la quantità di energia assorbita dalla vettura per macinare km, siano indicati correttamente con i kWh. In media un veicolo elettrico consuma da 15 a 25 kWh ogni 100 chilometri. Ma anche qui l’accezione del termine è più ampia.

Per kWh si intende anche e soprattutto la capacità della batteria dell’auto elettrica, ovvero la quantità di energia che l’accumulatore è in grado di immagazzinare durante la ricarica per poi alimentare il motore. Dunque, dai kWh della batteria dipende l’autonomia dell’auto elettrica, un valore come sappiamo molto importante che varia da vettura a vettura e che diventa una componente fondamentale della decisione di acquisto.

Concludendo, anche qui, per fare chiarezza, possiamo dire che il kWh di energia rappresenta l’equivalente del litro di carburante consumato dalla vettura tradizionale, ma anche quello del litro di carburante che entra nel serbatoio della vettura durante il rifornimento.

