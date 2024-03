La partnership tra Hot Wheels e Vision of Super ha dato vita a una capsule collection unica nel suo genere, che esalta la passione condivisa per motori, fiamme e velocità. Questa collaborazione, che unisce il meglio del mondo dell’automobilismo con l’audacia dello streetwear rock!

La recente collaborazione tra Hot Wheels, conosciuto in tutto il mondo per le sue inconfondibili macchinine e piste, e Vision of Super, brand d’abbigliamento rock streetwear, celebra il mondo dei motori, con fiamme e velocità, dando vita a una capsule collection che offre agli appassionati e ai collezionisti l’opportunità di immergersi in un universo dove la moda incontra il mondo racing.

L’unione tra Hot Wheel e Vision of Super è quindi una celebrazione condivisa di passione e innovazione. La capsule collection si articola in una serie di capi che reinterpretano con originalità gli elementi distintivi dei due brand. La prima grafica vede protagonista l’iconica macchinina in scala 1:64, avvolta dalle tribal flames in stile vintage, evocando la nostalgia di una racing week immortale. Il secondo artwork trasforma una locandina in un tributo alla cultura automobilistica di Hot Wheels, con il logo che emerge prepotente su uno sfondo di colori desaturati, richiamando l’atmosfera di un evento leggendario di Los Angeles, il Flame’s Day. L’ultima creazione, infine, celebra la velocità con un motore alato delineato in blu, simbolo di un futuro Turbo che esalta la passione per le macchine infiammate.

Per immortalare al meglio la capsule collection, gli scatti sono stati realizzati in un garage, accanto a una delle vetture finaliste dell’Hot Wheels Legends Tour 2023. Questo contest, che ogni anno attira migliaia di appassionati e customizzatori da tutto il mondo, rappresenta il contesto perfetto per celebrare la sinergia tra Hot Wheels e Vision of Super. Il vincitore di questa competizione ha l’opportunità unica di vedere la propria auto trasformata in una miniatura Hot Wheels in scala 1:64, suggellando così il legame tra realtà e collezionismo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD