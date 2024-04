Aeronautica Militare Musam: la nuova capsule collection

La capsule collection Musam di Aeronautica Militare si compone di una serie di t-shirt che celebrano la storia dell’aviazione attraverso i velivoli iconici del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

La nuova capsule collection Musam di Aeronautica Militare è un omaggio alla storia ed è dedicata agli amanti dell’aviazione e a chiunque sia affascinato dallo stile distintivo del brand. La collezione si compone di cinque t-shirt da collezione, ciascuna delle quali narra le gesta epiche e i primati straordinari di alcuni fra i più celebri velivoli esposti al Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Ogni maglietta, oltre a essere un capo di abbigliamento, si presenta come una vera e propria narrazione visiva, catturando l’essenza di un’epoca e celebrando le imprese audaci che hanno definito il volo umano.

Situato sulle rive del suggestivo lago di Bracciano, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle è molto più di una semplice esposizione, è un viaggio entusiasmante attraverso oltre un secolo di aviazione; con circa 80 velivoli in mostra, è un santuario per gli appassionati dell’aeronautica, un luogo dove passato e presente si fondono in un’esperienza unica ed emozionante.

Ciascuna t-shirt viene venduta in un elegante box illustrato, accompagnato da un certificato di autenticità che ne sottolinea il valore unico. Inoltre, le stampe esclusive che accompagnano ogni maglietta descrivono le avventure dei velivoli, sottolineando il loro ruolo come avanguardie tecnologiche del loro tempo. Indossare una maglietta della collezione Musam significa indossare una storia di coraggio e innovazione, celebrando la passione per il volo che ha reso tutto ciò possibile.

Tra i modelli presenti nella collezione troviamo: il Cant Z.506S “Airone”, un idrovolante che ha giocato un ruolo cruciale durante la Seconda Guerra Mondiale; il C.202 “Folgore”, noto per le sue missioni di combattimento durante lo stesso conflitto; l’F-104 G Starfighter, un jet da combattimento che ha segnato un’epoca per la sua velocità e agilità; lo storico MC.72, famoso per il suo record mondiale di velocità per idrovolanti; e l’Ansaldo SVA5, noto per la storica impresa di Gabriele D’Annunzio del 1918.

Ogni capo rappresenta un legame profondo tra uomo e macchina, simboleggiando l’evoluzione continua dell’aeronautica e la passione per il volo che continua a ispirarci tutti.

Fonte: Aeronautica Militare

Copyright Image: Sinergon LTD